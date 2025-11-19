Panvision e Petrobras lançam nova versão da Calculadora Ecovision para o mercado audiovisual da América Latina

A Associação Cultural Panvision junto com a Petrobras apresentam a nova versão da Calculadora Ecovision, uma ferramenta para a medição da pegada de carbono e dos impactos socioambientais das produções audiovisuais na América Latina. Considerada uma inovação pioneira, a calculadora traduz dados técnicos em informações acessíveis, tornando-se uma ferramenta chave para todos os agentes da cadeia de valor audiovisual, desde produtoras a organismos públicos de financiamento, incluindo canais de TV, streamings e plataformas, financiadores e gestores (ecomanager).

A Calculadora Ecovision é totalmente gratuita e pode ser acessada por qualquer pessoa ou instituição no site da Panvision. Ela funciona como um instrumento de diagnóstico, educação e tomada de decisão sustentável e permite que produções e eventos audiovisuais qualifiquem suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) e principais impactos ambientais de forma simples e padronizada, planejem estratégias de mitigação e compensação, com base em dados reais e adaptados ao contexto regional, e integrem em princípios de sustentabilidade desde o roteiro até a pós-produção, promovendo escolhas mais conscientes em todas as etapas do processo.

A primeira versão da Calculadora de Carbono foi lançada em dezembro do ano passado, durante o Ventana Sur 2024, em Montevidéu, no Uruguai, com a participação de Marilha Naccari, diretora-presidente da Panvision, e Alejandra Marano, coordenadora de Integração Estratégica e Impacto Social do Grupo Ecovision. Agora, no Ano 2, a ferramenta está ainda mais completa e inclui perguntas ampliadas e atualizadas, que permitem diagnósticos e feedback mais qualificados para o usuário sobre energia, mobilidade e compensação de CO2, matéria-prima e descarte responsável; responsabilidade social na contratação, comunicação, educação e economia local; alterações visuais voltadas à ergonomia do usuário, destacando que os ajustes de design foram realizados para tornar a usabilidade mais intuitiva, acessível e ergonômica; novas entradas de cálculo, com inclusão de um novo campo de cálculo para resíduos gerados nas produções, permitindo maior precisão na quantificação e no resultado final; e atualização dos fatores de emissão, conectados com a realidade da América Latina.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Grupo Ecovision em parceria com a ProMálaga (Espanha), que ofereceu suporte técnico e as bases para sua adaptação ao mercado latino-americano e é resultado de um esforço colaborativo para tornar o audiovisual latino-americano mais sustentável. A cada edição, ela se torna mais precisa, participativa e inspiradora, ajudando produtoras, profissionais e instituições a compreenderem sua pegada de carbono e a construírem estratégias reais de redução, compromisso e regeneração socioambiental no setor.

O trabalho do Grupo Ecovision reúne especialistas renomados do setor audiovisual, incluindo Alejandra Marano (Argentina), Daniel Celli (Brasil), Gustavo Castro (Argentina), Marilha Naccari (Brasil), Mauro Garcia (Brasil), Tiago Santos (Brasil), além dos pesquisadores Karla Ransdorf Caballero e Igor Miguel da Silveira Rosa.

Entre as ferramentas desenvolvidas pela Panvision se destacam também o Catálogo de Fornecedores Sustentáveis e o Selo Ecovision de Sustentabilidade, que podem ser acessados neste link.