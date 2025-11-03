3ª Mostra Eu Mais Velha abre inscrições para produções de audiovisual de todo o Brasil

Estão abertas as inscrições para a 3ª Mostra Eu Mais Velha, que será realizada nas cidades de Curitiba, Piraquara e Guaraqueçaba, no Paraná, entre os meses de janeiro e março de 2026. Podem se inscrever projetos de documentários, ficção, videoclipes e outras expressões do audiovisual e que tenham como conceito e temática a preservação da cultura de saberes ancestrais. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário, até o dia 7 de dezembro.

A mostra, que já foi realizada em anos anteriores na cidade de São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba, chega ao Paraná com a organização das pesquisadoras e curadoras Bi Sevciuc e Lais Araújo e da antropóloga Mariana Diniz. O propósito da organização é estimular a elaboração cultural que preserve e divulgue a produção audiovisual de mulheres, com protagonismo das mulheres guardiãs de saberes ancestrais e da biodiversidade e pertencentes a comunidades tradicionais.

Além da mostra serão realizadas oficinas e rodas de conversas com realizadores, artistas, protagonistas e produtores, numa agenda que começa no dia 26 de fevereiro, na aldeia Ywy Dju, Território Sagrado de Piraquara, em Piraquara, e se estende para o Sesc Paço da Liberdade e a Cinemateca de Curitiba, sendo a mostra finalizada em 7 de março, na cidade de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná.

A divulgação dos resultados do chamamento será feita via redes sociais da Mostra Eu Mais Velha, no dia 10 de janeiro e os participantes devem checar seus emails para maiores informações. Esse projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.