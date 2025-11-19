Filme sobre Frei Betto é selecionado no 46º Festival Internacional de Cinema de Havana

Foto © Luis Monteiro

O filme “Múltiplos: os Percursos Literários de Frei Betto”, foi selecionado para o programa Presentación Especial do 46º Festival Internacional do Novo Cinema Latino-Americano (FIIC), que acontece entre 4 e 14 de dezembro, em Havana, Cuba. O documentário, realizado pela produtora brasileira Mirar Lejos, mergulha na vasta produção do autor, revelando sua força como escritor. Entre memórias, ensaios, literatura infantojuvenil, contos e romances, o filme destaca a riqueza de sua obra e o reconhecimento da crítica, que consagra Frei Betto como uma das vozes mais relevantes da literatura brasileira contemporânea.

“Múltiplos: os Percursos Literários de Frei Betto” é o segundo documentário da tetralogia que a Mirar Lejos está produzindo em parceria com a Secretaria do Audiovisual/Ministério da Cultura sobre o legado plural do frei dominicano. O filme traz um amplo panorama sobre a obra literária de Betto.

O projeto dos quatro documentários temáticos tem direção de Evanize Sydow e Américo Freire, que são biógrafos de Frei Betto. O primeiro, lançado em abril de 2024, “A Cabeça Pensa Onde os Pés Pisam”, que também está disponível das plataformas da produtora, trata da trajetória do frade como educador popular e foi destaque em festivais como o Festival Internacional Del Nuevo Cine Latinoamericano e na Mostra de Cinema de Ouro Preto.