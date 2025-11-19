LATC e FAFERJ firmam parceria para promover a inclusão social de jovens de favelas por meio da formação audiovisual

Em uma cerimônia histórica realizada na sede da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro (FAFERJ), o presidente do Latin American Training Center (LATC), Steve Solot, e o presidente da FAFERJ, Rossino de Castro Diniz, assinaram um Memorando de Entendimento (MdE) que formaliza uma nova parceria voltada à implementação de uma estratégia de inclusão social para jovens de favelas por meio da educação audiovisual.

O projeto será desenvolvido através do curso Fazendo meu Primeiro Filme, reconhecido programa de formação criado e implementado pelo LATC, com apoio do Conselho Cultural da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

A primeira edição do curso em parceria com a FAFERJ está prevista para março de 2026 e oferecerá a até 30 jovens de 10 favelas a oportunidade de participar de uma formação que une criatividade, cidadania e perspectivas reais de inserção profissional.

Ao longo de seis semanas, os participantes aprenderão a desenvolver e produzir curtas-metragens utilizando celulares, dando voz às suas próprias histórias e pontos de vista. Além da formação criativa, o projeto funciona como porta de entrada para o mercado audiovisual, aproximando os estudantes de produtoras e profissionais experientes do setor.

A seleção contemplará jovens residentes das seguintes associações de favelas: Associação de Moradores de Vasquinho (Caxias), Associação de Moradores de Triagem (Mangueira), Associação de Moradores da Juventude da Vila (Ramos), Associação de Moradores Morro da Coroa (Rio Comprido), Associação de Moradores da Serrinha (Madureira), Associação de Moradores do Morro Jorge Turco (Coelho Neto), Associação de Moradores Vila Progresso (Vila Kennedy), Associação de Moradores da Rocinha (Gávea), Associação de Moradores Cachoeira Grande (Lins do Vasconcelos) e Associação de Moradores de Morro Dourado (Cordovil).

Os alunos selecionados terão acesso a experiências profissionais em produtoras audiovisuais do Rio de Janeiro, fortalecendo ainda mais sua inserção no mercado. Além disso, por meio do acordo de colaboração entre o LATC e a nova plataforma de streaming MAB+, os filmes dos alunos poderão ser selecionados pela curadoria para serem disponibilizados, com legendas em inglês, na seção MAB+ Academy, dedicada a cineastas independentes de todo o mundo, ampliando a visibilidade internacional das produções dos jovens participantes.