Série documental “É Assim que Eu Vou” estreia no SBT/RN

O que acontece quando artistas abrem o próprio guarda-roupa para contar como seu estilo traduz sua identidade no mundo? Essa é a pergunta que “É Assim que Eu Vou” começa a responder a partir deste sábado (22), às 12h, no SBT/RN. Sob a assinatura da baiana Papa Jaca Filmes em coprodução com a Têm Dendê Produções, a série documental é apresentada pela atriz e apresentadora Clarissa Marinho e mostra, em cinco episódios, como celebridades e anônimos esbanjam atitude e ousadia através das roupas, acessórios, tatuagens e cabelos.

Gravada em Natal (RN), Salvador (BA) e São Paulo (SP), “É Assim que Eu Vou” promove discussões sobre arte e cultura, incentivando o público a ousar na criação de sua identidade visual. Para isso, Mari Antunes (Babado Novo), Katú Mirim, Jhonny Hooker, Aila Menezes e o grupo Afrocidade estão entre os personagens que vão mostrar as motivações por trás de seus próprios estilos. Em contrapartida, nas ruas, as pessoas são convidadas a contar, em detalhes, como a maneira de vestir revela não apenas seus estilos, mas também suas histórias de vida. Elas decidem encarar o desafio de experimentar um novo estilo inspirado no convidado do episódio.

Katú Mirim é rapper, cantora, compositora, atriz e ativista da causa indígena. É reconhecida por suas letras que recontam a história da colonização pela ótica indígena. Modelo, cantora e bailarina, Aila Menezes é representante feminina do pagode baiano e traz, em suas composições, a força da mulher, principalmente da mulher gorda. A coletividade dos integrantes MCDO (Macedo), Eric Mazzone, Rafael Lima, Fernanda Maia, Marley Lima, Sulivan Nunes e Fal Silva dão forma à sonoridade do grupo baiano Afrocidade, que além do trabalho musical esbanja figurinos que revelam a atitude.

Jhonny Hooker, cantor, compositor, ator, roteirista e vencedor do Prêmio da Música Brasileira, tem na maneira como se veste uma marca de reconhecimento da sua personalidade. Já Mari Antunes, nome à frente do Babado Novo, arrasta uma multidão por onde passa em um estilo com figurinos que também chamam a atenção.

“É Assim que Eu Vou” tem Clarissa Ribeiro na direção de arte e cenografia, Matheus Henrique na produção de moda e Jorge Baía na assistência de direção. Roteiro e argumento original de Tiago Costa Pinho, produção executiva de Vânia Lima e Keyti Souza, direção de produção de Bruno Ramos, coordenação de produção de Sandra Milena, produção de Maurício Marques, Renata Leitão, Priscila Ladeia e Erivelton Ferreira. Cláudio Antônio, Johann Jean e Gabriel Chiasastelli fazem a direção de fotografia e imagens.