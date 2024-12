MinC anuncia os vencedores do Prêmio Orlando Senna ao Curta-Metragem Brasileiro

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou os resultados do Prêmio Orlando Senna ao Curta-Metragem Brasileiro, uma iniciativa que reconhece a importância da produção acadêmica para o audiovisual nacional. Realizado pela Secretaria do Audiovisual (SAV) em parceria com o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a iniciativa destinará R$ 140 mil para dez projetos universitários, sendo dois de cada uma das cinco regiões do país. Cada produção selecionada receberá R$ 14 mil e será incluída em um catálogo especial para ações de difusão do MinC e do Forcine.

Para consolidar o resultado e ampliar a divulgação dos filmes selecionados, foi criado um e-book com a lista completa de obras. Tornar as informações acessíveis a todos é mais um passo nesta ação que se propõe a valorizar a produção audiovisual universitária no Brasil.

A premiação homenageia o cineasta, escritor e jornalista baiano Orlando Senna, figura fundamental para o desenvolvimento do audiovisual no Brasil e no mundo. Entre suas contribuições, destacam-se o filme “Iracema – Uma Transa Amazônica”, codirigido com Jorge Bodanzky, e roteiros como “O Rei da Noite” e “Ópera do Malandro”. Senna também foi um dos fundadores da Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba, e ocupou o cargo de Secretário do Audiovisual entre 2003 e 2007.

A SAV ressalta que a experimentação de linguagem nos cursos de formação é essencial para o surgimento de novos talentos no setor. Dados do Forcine indicam um aumento de 111,4% no número de cursos de graduação na área, entre 2016 e 2020, passando de 87 para 184. Esse crescimento, aliado à política de cotas étnico-raciais (Lei 12.711/2012), tem ampliado a presença de estudantes negros e indígenas nos cursos superiores, enriquecendo as narrativas e perspectivas na produção audiovisual brasileira.

Com o Orlando Senna, o Ministério da Cultura reafirma seu compromisso em valorizar a nova geração de realizadores, promovendo a diversidade cultural e o uso educativo do audiovisual como ferramenta de transformação social.

Os projetos vencedores refletem a riqueza cultural e a criatividade das diferentes regiões do Brasil, reafirmando a potência da produção audiovisual universitária no país.

Confira aqui os resultados.