Pela primeira vez em dez anos, filmes brasileiros são os mais assistidos do Telecine

O Telecine divulgou a lista dos filmes mais assistidos em seu catálogo — disponível no Globoplay, no Prime Video Channels e nas plataformas de streaming das operadoras — no digital e nos seis canais da TV paga. E, pela primeira vez em dez anos, a maioria dos filmes mais assistidos é brasileira: das 10 produções mais consumidas, seis são nacionais. Ocupando o primeiro lugar do ranking está “Minha Irmã e Eu”, comédia nacional estrelada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, que levou 2,3 milhões de brasileiros aos cinemas. O longa chegou ao Telecine em abril e se manteve como um dos mais procurados durante todo o ano. É a primeira vez em dez anos que uma produção brasileira ocupa o primeiro lugar do ranking.

Em terceiro lugar no ranking, está mais um longa nacional: “Os Farofeiros 2”, comédia brasileira que levou mais de 1,8 milhão de pessoas aos cinemas. Exibido na Sessão Superestreia do Telecine Pipoca, no dia 14 de julho, o filme se tornou o de maior audiência da TV paga em 2024.

Além de “Minha Irmã e Eu” e “Os Farofeiros 2”, “Nosso Sonho” (5º), “Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro” (7º), “Os Farofeiros” (9º) e “Mussum – O Filmis” (10º) completam a lista de longas brasileiros no top 10 do Telecine.

Ao longo do mês de junho, o Telecine trouxe em destaque no catálogo mais de 200 filmes nacionais, entre clássicos, sucessos de público e lançamentos recentes, com o objetivo de evidenciar a pluralidade do cinema produzido em nosso país. Para a campanha, os filmes “Os Farofeiros 2”, “Nosso Sonho”, “Minha Irmã e Eu” e “Central do Brasil” foram escolhidos para estampar o projeto, que partiu do conceito “O que o cinema brasileiro tem, ninguém tem”.

Confira o top 10 filmes mais assistidos no Telecine: