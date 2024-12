Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para o Prêmio Grande Otelo 2025

Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Prêmio Grande Otelo, a mais importante premiação do setor audiovisual do país. As inscrições para as 30 categorias devem ser feitas pelo site da Academia Brasileira de Cinema até 28 de fevereiro de 2025. Obras cinematográficas e séries brasileiras lançadas entre 1º de maio de 2024 e 30 de abril de 2025 poderão ser inscritas. O regulamento completo pode ser acessado no site oficial da Academia.

Ao todo serão anunciados 30 prêmios para longa-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 29 produções serão escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia.