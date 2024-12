Narrado por povos originários, “O Contato” estreia no Canal Brasil

Na próxima quarta-feira, 18 de dezembro, às 19h, estreia no Canal Brasil o longa-metragem “O Contato”, dirigido por Vicente Ferraz. O documentário acompanha o dia a dia de três famílias de diferentes etnias indígenas (Arapaso, os Hupda e os Yanomami) que vivem na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A região é conhecida como Cabeça do Cachorro, onde Brasil, Colômbia e Venezuela se encontram, conectando uma diversidade étnica (23 no total), linguística (19 no total) e de experiências.

A narrativa é conduzida pelos próprios povos originários que contam suas histórias, a comunhão com a natureza, suas formas de sobrevivência, sonhos, buscas por novos conhecimentos, além de obstáculos diários em relação às ameaças do narcogarimpo no local e à perda da tradição e identidade indígena.

“O Contato” foi exibido na Mostra Competitiva do Festival É Tudo Verdade (2023), um dos principais festivais que homenageia o gênero documentário, e no Festival Internacional do Novo Cine Latino-Americano (2023), em Cuba.