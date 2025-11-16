“Paterno”, de Marcelo Lordello, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, neste domingo, 16 de novembro, a partir das 20h, o longa inédito “Paterno”, dirigido por Marcelo Lordello e estrelado por Marco Ricca e Thomás Aquino. Vencedor do Prêmio da Crítica de Melhor Longa-metragem no 17º Fest Aruanda, o filme é seguido pela exibição de “Eles Voltam”, também dirigido por Lordello, às 21h50. As duas produções exploram, sob diferentes perspectivas, temas ligados às relações familiares e às desigualdades sociais no Brasil contemporâneo.

Rodado no Recife, “Paterno” retrata as tensões entre poder, herança e decadência moral em uma empresa familiar. O longa acompanha Sérgio (Marco Ricca), um arquiteto envolvido em um projeto imobiliário em uma área popular da cidade. Ambicioso e determinado a deixar sua marca, ele se vê dividido entre a pressão do legado paterno e os conflitos com o filho, à beira da vida adulta. O pernambucano Thomás Aquino interpreta Cláudio, um morador da região que se torna um aliado improvável do protagonista.

O filme conquistou os prêmios de Melhor Ator (Marco Ricca), Melhor Atriz Coadjuvante (Rejane Faria) e o Prêmio da Crítica de Melhor Longa-Metragem no 17º Fest Aruanda.

Já o primeiro longa-metragem de Marcelo Lordello, “Eles Voltam” acompanha Cris (Maria Luiza Tavares), uma menina de 12 anos deixada com o irmão à beira da estrada pelos pais. O que começa como um castigo se transforma em uma jornada de autoconhecimento e amadurecimento, marcada por encontros com pessoas de diferentes realidades sociais. A produção constrói, em tom realista, uma narrativa sobre a descoberta de si mesma e as desigualdades do Brasil contemporâneo.