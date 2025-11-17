Como Competir pela Atenção: Criando Vídeos Curtos com IA
O mundo do entretenimento é dominado por vídeos curtos, todos disputando pela atenção limitada de possíveis consumidores. A rolagem do feed não acaba e as opções são ilimitadas, então você tem poucos segundos para chamar atenção, senão será passado adiante.
Será que é possível competir num mercado tão complicado sem ter uma equipe especificamente para isso? Parece difícil, mas inúmeras marcas descobriram uma forma prática de produzir vídeos de alta qualidade – a plataforma Pippit IA.
Mas por que vídeos curtos?
Antes de mais nada, é essencial entendermos que por trás de cada rede social, há um algoritmo que comanda tudo. Especialmente se tratando das maiores plataformas de entretenimento, seus algoritmos sempre favorecem a performance antes de mais nada, e vídeos curtos quase sempre performam melhor.
E são justamente esses aplicativos que encontraremos a oportunidade conectar nosso produto ou marca com a audiência ideal, pois são a forma dominante de entretenimento atualmente. É por isso que precisamos compreender e aceitar o funcionamento delas.
Outra questão que afeta tal preferência é a coleta de dados: o mesmo usuário que interagiria uma vez com um vídeo de 5 minutos, pode acabar interagindo com dezenas de vídeos no mesmo período, dando muito mais informações ao algoritmo. Isso também está diretamente ligado com a capacidade dessas plataformas de entregarem seus anúncios para o público-alvo que você quer.
Mas não pense que o algoritmo é o único que prefere vídeos curtos
Nossa habilidade de focar em uma só coisa já não é mais a mesma – nossa atenção é limitada e nos entediamos facilmente. Isso não é um problema apenas das novas gerações como muitos acham, na verdade é fruto de diversas mudanças na forma como consumimos entretenimento atualmente, sendo bombardeados de informações o tempo todo.
Nesse contexto, um anúncio tradicional é interpretado como uma interrupção indesejável, e uma dica comum e correta no mundo do marketing se torna valorosa: ou você chama atenção nos primeiros segundos, ou será ignorado – e isso não tem relação alguma com a qualidade do seu produto.
Como criar vídeos curtos com qualidade e agilidade
Já entendemos a importância de chamar a atenção em poucos segundos, agora o foco é: como fazer isso sem depender de uma agência de marketing. Isso é possível com a ferramenta de transformar link em vídeo da Pippit. Após abrir a plataforma, é só clicar em “Vídeo de marketing”.
Com um link do seu produto você já consegue produzir um vídeo de alta qualidade. Após enviar seu link, a IA do Pippit consegue analisar e extrair diversas informações relevantes para criação do seu vídeo. Mas não esqueça de adicionar um prompt para explicar melhor para a IA o que você quer.
É tão simples quanto parece
Para dar um exemplo prático, usando o prompt extremamente simples “crie um anúncio para o violino do link”, a plataforma extraiu diversas informações importantes e deu sugestões de imagens, vídeos e palavras-chave.
É importante lembrar que seu vídeo precisa chamar atenção rapidamente, além de atingir os grupos corretos. Então é recomendável personalizar as informações, escolhendo imagens e vídeos desejados, além de adicionar destaques, informações, público-alvo.
Além disso tudo, você também pode escolher o tipo de vídeo que quer gerar, com formatos diversos de roteiros que estão em alta atualmente.
Outra ferramenta incrível do Pippit entra em cena na categoria “Configurações de vídeo”: o avatar falante. Você pode escolher qual combina melhor com seu objetivo – as opções são diversas e podem afetar o engajamento do seu público, então explore as opções com calma.
Você também pode escolher a voz do avatar e até colocar em outra língua para atingir mercados internacionais! Mas pode ficar tranquilo, independentemente da sua escolha, não precisa nem pensar em perder tempo ajustando a dublagem como antigamente. A plataforma Pippit oferece sync labial, então você pode focar nos outros aspectos do vídeo.
Clique em em “Avatar inteligente” para ver os avatares disponíveis. Você pode até mesmo criar um avatar com suas próprias fotos.
Após definir as informações, basta clicar em “Gerar”. Em alguns momentos, aparecerão diversas opções prontas para seu uso, baseado em todas as informações escolhidas anteriormente.
Agora você terá três opções: exportar os vídeos já prontos, alterar o estilo do vídeo clicando no símbolo de atualizar[1], ou editar um vídeo específico clicando no lápis[2] – essas opções estão abaixo de cada vídeo.
Dica: aproveite a oportunidade para personalizar seu vídeo para o seu público-alvo. Características como a velocidade do vídeo, música de fundo, estilo das legendas e duração podem ser a diferença entre um vídeo que se destaca e outro que é ignorado em dois segundos.
Pronto para transformar seu produto em um vídeo de alta qualidade?
Não há espaço para anúncios tradicionais em um mundo de vídeos curtos com alta qualidade, está na hora de representar seu produto do jeito certo. Não deixe que o algoritmo impeça sua marca de alcançar potenciais consumidores, use-o ao seu favor. Comece a produzir vídeos curtos com alta qualidade agora mesmo com Pippit IA, você só precisa de um link ou uma foto do produto para começar!