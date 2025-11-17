Como Competir pela Atenção: Criando Vídeos Curtos com IA

O mundo do entretenimento é dominado por vídeos curtos, todos disputando pela atenção limitada de possíveis consumidores. A rolagem do feed não acaba e as opções são ilimitadas, então você tem poucos segundos para chamar atenção, senão será passado adiante.

Será que é possível competir num mercado tão complicado sem ter uma equipe especificamente para isso? Parece difícil, mas inúmeras marcas descobriram uma forma prática de produzir vídeos de alta qualidade – a plataforma Pippit IA.

Mas por que vídeos curtos?

Antes de mais nada, é essencial entendermos que por trás de cada rede social, há um algoritmo que comanda tudo. Especialmente se tratando das maiores plataformas de entretenimento, seus algoritmos sempre favorecem a performance antes de mais nada, e vídeos curtos quase sempre performam melhor.

E são justamente esses aplicativos que encontraremos a oportunidade conectar nosso produto ou marca com a audiência ideal, pois são a forma dominante de entretenimento atualmente. É por isso que precisamos compreender e aceitar o funcionamento delas.

Para além de suas particularidades, a preferência do algoritmo por vídeos curtos é algo comum entre todas. Vídeos curtos geram mais interações e possuem a capacidade de reter a atenção de um usuário que teria se perdido em um vídeo mais longo.

Outra questão que afeta tal preferência é a coleta de dados: o mesmo usuário que interagiria uma vez com um vídeo de 5 minutos, pode acabar interagindo com dezenas de vídeos no mesmo período, dando muito mais informações ao algoritmo. Isso também está diretamente ligado com a capacidade dessas plataformas de entregarem seus anúncios para o público-alvo que você quer.

Mas não pense que o algoritmo é o único que prefere vídeos curtos

Nossa habilidade de focar em uma só coisa já não é mais a mesma – nossa atenção é limitada e nos entediamos facilmente. Isso não é um problema apenas das novas gerações como muitos acham, na verdade é fruto de diversas mudanças na forma como consumimos entretenimento atualmente, sendo bombardeados de informações o tempo todo.

Nesse contexto, um anúncio tradicional é interpretado como uma interrupção indesejável, e uma dica comum e correta no mundo do marketing se torna valorosa: ou você chama atenção nos primeiros segundos, ou será ignorado – e isso não tem relação alguma com a qualidade do seu produto.

Como criar vídeos curtos com qualidade e agilidade

Já entendemos a importância de chamar a atenção em poucos segundos, agora o foco é: como fazer isso sem depender de uma agência de marketing. Isso é possível com a ferramenta de transformar link em vídeo da Pippit. Após abrir a plataforma, é só clicar em “Vídeo de marketing”.