Spcine apresenta o Korean Film Festival

Foto: Cena de “Blue Grey”, de Katie Kim

A Korean Film Festival – KOFF SP (Festival de Cinema Coreano SP) é uma iniciativa do Instituto São Paulo de Arte e Cultura – ISPAC, apresentando a inovadora e criativa produção cinematográfica sul-coreana, desde filmes de arte e dramas até terror e ação, exibindo sucessos internacionais que confirmam sua importante presença no setor de entretenimento global.

Alexa Filmes, Amaná e Trein Produções são os realizadores do projeto em conjunto com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Ministério da Cultura.

Em 2023, em sua primeira edição, comemorando os 60 Anos da Imigração Coreana no Brasil e o Dia da Cultura Coreana em Piracicaba, o festival ofereceu 14 mil ingressos gratuitos nas cidades de Piracicaba e São Paulo. Apresentando obras aclamadas como “Parasita”, “Oldboy”, “Minari”, “Decisão de Partir”, “Broker”, “Em Chamas” e “Um Motorista de Táxi”, entre outras, foram exibidos mais de 80 filmes, entre curtas e longas-metragens. A iniciativa alcançou mais de 1 milhão de visualizações nas redes sociais.

A 1ª Semana KOFF – Cinema Coreano – Circuito Spcine, acontece de 23 a 29 de maio, no CCSP Paulo Emílio, no Centro Cultural de São Paulo. As bilheterias abrem sempre uma hora antes do início da primeira sessão do dia. A venda para cada sessão se encerra 30 minutos após o início da mesma.

Confira a programação dos filmes:

Dia 23/05 (quinta-feira)

15hs – Sala Paulo Emílio – Mr. Tent the Flat (2020)

DCP -19’ – Legendado Classificação 16 anos

Diretor: Taeho Song

Elenco: Youngsik Ko, Jaefeel Hwang

Sinopse: Fin Kim, que subiu ao telhado do suicídio, vacila em sua primeira tentativa de suicídio. Nessa época, o Sr. Flat sempre falhava em cometer suicídio e ficava sentado no telhado. Sr. Flat sai da tenda. Fin Kim está irritado com o Sr. Flat, que nunca se perguntou por que está tentando se matar.

17hs – Sala Paulo Emilio – Blue Grey (2019)

DCP -21’ – Legendado Classificação 14 anos

Diretor: Katie Kim

Elenco: Flora Jiwu Hwang, Im Ji-hwan

Sinopse: Seul, 1989. Dois jovens vão a um encontro às cegas por suas famílias. A nova-iorquina Jiho, forçada a ficar cega pela primeira vez encontro com um Seouler Moonsik, pretende sabotar o encontro a todo custo, pois ela não está interessada no casamento e quer para retornar a Nova York. O despreocupado e ousado Jiho forma um contraste total com o gentil e fraco Moonsik. Como deles data chega ao fim, algo que eles não esperavam aconteceu formado – uma conexão genuína.

19hs – Sala Paulo Emilio – Minari – Em Busca da Felicidade (2020)

DCP -115’ – Legendado Classificação 12 anos

Sessão seguida de debate (sala) + caligrafia coreana (foyer)

Diretor: Lee Isaac Chung

Elenco: Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-jung Youn

Sinopse: Protagonizado por Steven Yeun – o Glenn de “The Walking Dead” –, o filme acompanha um casal coreano que muda, junto com seus dois filhos pequenos, para uma pequena fazenda no Arkansas, Estados Unidos, em busca do sonho americano. A rotina da família se transforma com a chegada de Soonja (Yuh-Jung Youn), a avó fora dos padrões que veio morar com eles. Em meio à instabilidade e aos desafios desta nova vida, o filme mostra a resiliência da família e o que realmente importa em um lar. Minari – Em Busca da Felicidade ganhou o título de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Globo de Ouro 2021.

Dia 24/05 (sexta-feira)

15hs – Sala Paulo Emilio – Black Out: Mafia Game (2021)

DCP -11’ – Legendado Classificação 16 anos

Diretor: Lee Hyeong-goo

Elenco: Anupam Tripathi, Ji Ye Eun, Kim Han Na, Kim Jeong Hyeon

Sinopse: Uma mesa redonda de personagens distintos, cada um obcecado por um dos cinco sentidos, participa de um jogo de dedução social com apostas muito, muito altas. Quando as luzes se apagarem, quem será eliminado? Co-estrelado por Kim Jung-hyun da série de TV MR. Fãs de QUEEN… e SQUID GAME, assistam a uma participação especial! – Rupert Bottenberg

17hs – Sala Paulo Emilio – Oral Traditional Song (2021)

DCP -17’ – Legendado Classificação 16 anos

Diretor: HMI

Elenco: Jo Bok-rae, Kim Do-eun, Jin Si Won

Sinopse: Kyung-soo, que sofria de insônia devido a problemas de emprego, saiu para passear à noite e ficou cativado pelo belo canto de Si-yeon em um parque vazio. Por causa da insônia, Kyung-soo gravou secretamente a música e a levou para casa.

19hs – Sala Paulo Emilio – A Maldição – Despertar dos Mortos | The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)

DCP -109’ – Legendado Classificação 14 anos

Diretor: Kim Yong-wan

Elenco: Uhm Ji-won, Jung Ji-so, Oh Yoon-ah

Sinopse: Uma série de assassinatos são cometidos por mortos-vivos. No primeiro caso, o corpo do suspeito é encontrado ao lado da vítima na cena do crime, mas a polícia descobre que o cadáver morreu há três meses. Enquanto isso, a jornalista LIM Jin-hee recebe uma ligação misteriosa de um homem que afirma ser o culpado do assassinato.

Dia 25/05 (sábado)

17hs – Sala Paulo Emilio – Watch (2017)

DCP -24’ – Legendado Classificação 16 anos

Diretor: Cho Hyun -Jun

Elenco: Ryu Kyung-soo, Bae Woo-jin

Sinopse: Quando tem a oportunidade de aliviar o abuso constante de seus superiores do exército, o soldado Hyun Jo está disposto a cometer seus próprios crimes – prometendo consequências ainda mais graves.

19hs – Sala Paulo Emilio – Ligação Explosiva | Hard Hit (2021)

DCP -95’ – Legendado Classificação 14 anos

Diretor: Kim Chang-ju

Elenco: Jo Woo-jin, Lee Jae-in and Ji Chang-wook

Sinopse: O gerente de banco, Sung-gyu (Jo Woo Jin), está a caminho do trabalho com seus 2 filhos quando recebe uma ligação de um número restrito. A pessoa na linha afirma que Sung-gyu está sentado em uma bomba e avisa que se ele sair de seu assento, a bomba explodirá… Inicialmente, Sung-gyu ignora a ameaça, mas quando ele vê outra pessoa morrendo em um carro-bomba bem na frente de seus olhos, ele percebe que a situação é real. Como se isso não bastasse, a polícia começa a considerá-lo o principal suspeito do ato de terrorismo. Desesperado, Sung-gyu está em uma encruzilhada, pois ele não pode desligar e precisa manter seus filhos seguros.

Dia 26/05 (domingo)

15hs – Sala Paulo Emilio – Cut and Paste (2022)

DCP -27’ – Legendado Classificação 12 anos

Diretor: Kim Hyojun

Elenco: Jaefeel Hwang, Hyegyeong Shin, Jaehee Jang, Sanghee Lee

Sinopse: Jungho, que mora com a mãe em um apartamento apertado de um cômodo, descobre que sua mãe criou um novo cartão de crédito sem avisá-lo. Sem outra opção, ele resolve tomar medidas drásticas.

17hs – Sala Paulo Emilio – Journey (2020)

DCP -45’ – Legendado Classificação 14 anos

Diretor: Gyeongjin Park

Elenco: Seoyeon Han, Jintae Kim

Sinopse: Jung-a, que está prestes a desistir de sua carreira como cantora e compositora após engravidar do filho de seu namorado falecido. Ela viaja para se preocupar consigo mesma e para compor sua última música, onde é confessada por Sung-hyeon, que é próximo dela.

19hs – Sala Emilio – Invasão Zumbi | Train to Busan (2016)

DCP -118’ – Legendado Classificação 16 anos

Apresentação Samul Nori

Diretor: Yeon Sang-ho

Elenco: Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Kim Su-an, Choi Woo-shik, Ahn So-hee, Kim Eui-sung

Sinopse: Um surto viral misterioso deixa a Coréia em estado de emergência. Como um vírus não identificado se alastra pelo país, o governo Coreano declara lei marcial. Todos que estão no trem expresso para Busan, uma cidade que defendeu com sucesso o surto viral. Agora eles devem lutar por sua própria sobrevivência!

Dia 28/05 (terça-feira)

15hs – Sala Paulo Emilio – The Princess’s Fruit Stand (2021)

DCP -27’ – Legendado Classificação 12 anos

Diretor: Jiwoon Chung

Elenco: Hyerim Jo

Sinopse: Há uma mulher chamada Gong-joo. Talvez seja devido à filosofia única de seus pais. Mas Gong-joo acredita que ela é uma princesa de verdade. Ela esconde sua identidade das pessoas ao seu redor. À medida que ela envelhece, seu pai conta a verdade a Gong- joo. Mesmo assim, Gong-joo fica satisfeita com o fato de ter se tornado uma plebéia e descobre que um lugar mais bonito do que o palácio real é onde ela realmente mora agora. Mais do que o lugar, o amor e a aceitação das pessoas ao seu redor eram um bem verdadeiramente valioso.

17hs – Sala Paulo Emilio – Dancing in the Street (2021)

DCP -26’ – Legendado Classificação 14 anos

Diretor: Sehee Kim

Elenco: Soyeon Kang, Minju Kim

Sinopse: Ji-sung e Min-joo são uma da dupla de música folk ‘Hokey Pokey’. No entanto, após a queda de seu 2º álbum, eles embarcam em seu caminho para fugir do presidente da empresa que quer colocá-los no palco da boate. Em sua fuga noturna, eles enfrentam situações inesperadas e conhecem pessoasespeciais.

19hs – Sala Paulo Emilio – A Criada | The Handmaiden (2016)

DCP -144’ – Legendado Classificação 18 anos

Sessão seguida de debate

Diretor: Park Chan-Wook

Elenco: Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo and Cho Jin-woong

Sinopse: Coreia do Sul, anos 1930. Durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee (Kim Tae-ri) é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko (Kim Min-Hee), que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. Só que Sookee guarda um segredo: ela e um vigarista planejam desposar a herdeira, roubar sua fortuna e trancafiá-la em um sanatório. Tudo corre bem com o plano, até que Sookee aos poucos começa a compreender as motivações de Hideko.

Dia 29/05 (quarta-feira)

15hs – Sala Emilio – Menudeldia (2020)

DCP -19’ – Legendado Classificação 12 anos

Diretor: Charyeong Seo

Elenco: Eun Choi, Siyoung Lee

Sinopse: Sun-ja, que sempre coloca a família antes de si mesma, mas nunca se cuidou nem soube cuidar, entra acidentalmente em um restaurante. Enquanto a dona do restaurante, HAN Bom, prepara um prato só para Sun-ja, ela se conforta e sente que sua autoestima aumenta. Através da comida, o filme conta a história de ser honesto consigo mesmo e aprender a amar a si mesmo para crescer.

17hs – Sala Paulo Emilio – Misdelivered (2021)

DCP -10’ – Legendado Classificação 12 anos

Diretor: Kwak Jae Hyeok

Elenco: Hyunji Kong, Wooyeong Jung

Sinopse: Hee-joo enviou acidentalmente um pacote importante para seu endereço antigo. Após uma discussão com o entregador, vai até o local procurar a encomenda.

19hs – Sala Paulo Emilio – A Bit Different (2021)

DCP -144’ – Legendado Classificação 18 anos

Sessão seguida de debate

Diretor: Lee Woodong

Elenco: Lee Jihoon, Yoon-su Oh

Sinopse: Uma emissora de TV pretende realizar um Reality Show em torno da prisão de um assassino. No entanto, a confusão criada pelos policiais, o assassino e a equipe de TV faz a situação fugir do controle e interesses de terceiros vêm a tona! Toda essa situação caótica é narrada de forma intensa e vibrante pelo filme.

1ª Semana KOFF – Cinema Coreano – Circuito Spcine

Data: de 23 a 29 de maio

Local: Circuito Spcine CCSP Paulo Emilio – Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso – ccsp@circuitospcine.com.br

Ingressos: R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia)