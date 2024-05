Porta Curtas exibe com exclusividade produções em competição no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro

Foto: Cena do curta “A Edição do Nordeste”, de Pedro Fiúza

O Porta Curtas, primeiro e maior site de exibição e catalogação de curtas-metragens do Brasil, recebe com exclusividade as produções em formato curta-metragem que competem no Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024 (antes conhecido como Grande Prêmio do Cinema Brasileiro), principal competição do audiovisual nacional. Estão disponíveis 62 obras indicadas ao prêmio. Para assistir a esse conteúdo exclusivo, basta se cadastrar gratuitamente no site portacurtas.org.br. Há também a opção de assinatura mensal, por R$ 6,90, que permite ver, via streaming, outros 800 títulos do site. Quem é assinante da Claro TV+ tem acesso gratuito a todo esse acervo.

A seleção “Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro” apresenta filmes nacionais de curta duração divididos nas categorias Ficção, Documentário e Animação. Os 62 filmes indicados ao prêmio são julgados pelos votantes da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, que indicam os finalistas que disputarão o prêmio de Melhor Curta. Eles serão anunciados em junho e permanecerão disponíveis no site por tempo limitado. Os vencedores serão conhecidos na festa de premiação, em 28 de agosto.

Para assistir gratuitamente e com exclusividade aos curtas-metragens que concorrem ao Prêmio Grande Otelo, basta criar uma conta no Porta Curtas. Ao se cadastrar, o usuário passa a fazer parte da Comunidade do Porta Curtas. Os membros da Comunidade do Porta Curtas irão eleger seus filmes preferidos e conhecer o resultado no próprio site. Em paralelo, os votantes da Academia Brasileira de Cinema elegem seus vencedores do Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024.