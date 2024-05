Entidades do audiovisual brasileiro assinam carta esclarecendo e reforçando importância do projeto de lei sobre cotas de conteúdo

CARTA DAS ENTIDADES DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA E AUDIOVISUAL BRASILEIRA INDEPENDENTE

O Brasil encontra-se diante de uma oportunidade histórica que pode moldar o futuro econômico e cultural do nosso país. Estamos diante de um projeto crucial que busca isonomia regulatória, incentivar nossa economia, ampliar mercado, gerar empregos, e assegurar que as riquezas geradas em nosso território beneficiem o povo brasileiro. Promover a concorrência justa, evitar monopólios, e equilibrar o campo de atuação entre as empresas brasileiras e gigantes estrangeiros do setor de entretenimento.

O Projeto de Lei 8889/2017 traduz em grande parte os pontos principais de nossa defesa que estão expressos na Moção 01/2024 do Conselho Superior do Cinema, composto por representantes do governo, incluindo distintos Ministérios, e sociedade civil, representando nossa indústria.

O Brasil é um dos maiores mercados consumidores no mundo, reconhecido por seu potencial criativo e econômico. A indústria audiovisual conta com quase 18.000 empresas registradas na Ancine, gera mais de 650 mil empregos, uma receita de R$ 60 bilhões anuais com tributos da ordem de R$ 7 bilhões, beneficiando diretamente setores tão diversos quanto alimentos, transportes, restaurantes, hotéis, eventos, tecnologia, música e moda. No entanto, enfrentamos um lobby intenso e milionário de grandes corporações estrangeiras que buscam minar nossos esforços para proteger nossa economia, nossos empregos e nossa soberania. Eis que o desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, alicerçado em quase cem anos de política institucional de Estado, agora está ameaçado pela falta de regulação desse segmento.

É essencial esclarecer que o PL 8889/2017 visa proteger e desenvolver milhares de empresas e empregos brasileiros. Potencializar a geração de riqueza e oportunidades que podem beneficiar toda a sociedade, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, considerado a terceira maior indústria audiovisual do país e que, logicamente, tem sido foco de debates devido às inundações.

Este projeto de lei propõe uma estrutura de contribuição justa, onde as plataformas de streaming contribuem efetivamente com a indústria audiovisual do país. A legislação visa garantir que o consumidor brasileiro receba um serviço de qualidade, protegido e com uma multiplicidade rica de conteúdo, permitindo liberdade de escolha que reflita a vasta cultura do nosso país. Contrariando as desinformações que circulam, este projeto não impõe censura nem beneficia apenas grandes conglomerados nacionais. Ele cria oportunidades para ampliação da indústria brasileira, incluindo a ampla gama de pequenas e médias empresas nas 27 unidades da federação.

Estamos diante de uma oportunidade de transformar significativamente a economia criativa brasileira. A aprovação do PL 8889/2017 simbolizará nosso compromisso com a justiça econômica, a inovação e o desenvolvimento da indústria, reconhecendo a importância vital de nossos trabalhadores para a identidade e prosperidade do Brasil.

Apoiar o PL 8889/2017 é apoiar o futuro do Brasil, protegendo nossa identidade cultural e assegurando que continuemos a ser uma nação vibrante e influente no cenário global.

Principais mentiras sendo espalhadas sobre o Projeto de Lei 8889/2017

Vai censurar conteúdos. MENTIRA

Não há absolutamente nada neste sentido no texto do Projeto de Lei.

Vai obrigar que as plataformas exibam conteúdo “esquerdista”. MENTIRA

A obrigatoriedade é de 10% para conteúdos brasileiros escolhidos pelas próprias plataformas de acordo com cada perfil. Até metade disso, pode ser feito através de licenças adquiridas diretamente com as produtoras independentes e nem precisaria passar por editais. Isso tem o objetivo de criar emprego e renda no Brasil e propriedade intelectual para empresas aqui. Este limite terá 5 anos para ser alcançado, 2% a mais a cada ano.

Vai isentar somente a Globo. MENTIRA

O benefício de redução previsto no projeto se dá para plataformas que tenham mais de 50% de produtos brasileiros, que já pagam a contribuição em outras janelas. Quanto mais as empresas investirem, maior poderá ser o seu abatimento. Mas este expediente é aberto a todas as empresas que queiram cumprir estas premissas. Há discussões em emendas tentando suprimir estes e outros descontos , para que mais recursos cheguem ao Fundo Setorial, que é o que o setor apoia.

O assinante pagará mais caro pelas assinaturas. MENTIRA

Não há nada escrito sobre isso no PL. Nos países em que já há regulação, não foi constatado aumento de preços com as novas leis. Os preços subiram nos últimos anos devido a fatores internos das plataformas, mesmo sem regulação no Brasil.

O PL 8889/17 é o PL das Fake News. MENTIRA

Não é, o PL que se passou a conhecer como o PL das Fake News é o PL 2630/2020.

O impulsionamento vai ficar mais caro, a “Monetização” vai ser reduzida, o consumidor/usuário será taxado em 6%. MENTIRA

Não há absolutamente nada neste sentido no texto do Projeto de Lei, que inclusive isenta as plataformas de pagarem Condecine para remunerar seus influenciadores. O percentual de 6% se refere à Condecine, que é uma CIDE (contribuição de destino específico para o audiovisual) paga por todo o setor audiovisual brasileiro, inclusive as teles, há anos, e não repercute para o cidadão comum.

Haverá destaque no catálogo para minorias? MENTIRA

O PL 8889/17 não traz em seu texto nada que obrigue “destaque” ou cotas de catálogos para conteúdos realizados por grupos socialmente minorizados.

ASSINAM:

ENTIDADES NACIONAIS

+ MULHERES Lideranças do Audiovisual Brasileiro

ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação

ABPA – Associação Brasileira de Preservação Audiovisual

ABRANIMA – Associação brasileira de empresas produtoras de animação

ADIBRA – Associação Das Distribuidoras Independentes Brasileiras de Obras Audiovisuais

ANDAI – Associação Nacional de Distribuidoras Audiovisuais Independentes

APAN – Associação de Profissionais do Audiovisual Negro

API – Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro

BRAVI – Brasil Audiovisual Independente

Comissão Especial de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

FORCINE – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual

Fórum dos Festivais – Fórum Nacional dos Organizadores de Eventos Audiovisuais Brasileiros

Rede Katahirine – Audiovisual das Mulheres Indígenas

SOCINE – Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual

ABC – Associação Brasileira de Cinematografia

ABRA – Associação Brasileira de Autores Roteiristas

BRADA – Coletivo de Diretoras de Arte do Brasil

edt – Associação de Profissionais de Edição Audiovisual

DBCA – Diretores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual

GEDAR – Gestão de Direitos de Autores Roteiristas

INTERARTIS Brasil, associação de gestão coletiva dos intérpretes do audiovisual do Brasil

PAVIC – Pesquisadores de Audiovisual, Iconografia e Conteúdo

UPEX – União Nacional de Produtores Executivos

SINDICATOS

SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual

SINDAV – Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais

SANTACINE – Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina

SIAPAR – Sindicato da Indústria Audiovisual do Paraná

SIAV RS – Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul

SINAES – Sindicato da Indústria Audiovisual do Espírito Santo

SINDCINE – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual de SP, RGS, MT, MS, GO, TO e DF

SINTRACINE – Sindicato dos Trabalhadores do Cinema e do Audiovisual de SC

STIC – Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual

SATED PR – Sindicato dos Trabalhadores do Audiovisual e das Artes Cênicas do Paraná

ENTIDADES REGIONAIS

ABRACI – Associação Brasileira de Cineastas do Rio de Janeiro

APACI – Associação Paulista de Cineastas

CONNE – Conexão Audiovisual Norte, Nordeste e Centro-Oeste

FAMES – Fórum Audiovisual MG, ES e Sul/PR, SC e RS

AAAP – Associação dos profissionais da produção de audiovisual do estado do Amapá

ABCV – Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo – ABD-DF

APC – PI – Associação de Produtores e Cineastas do Piauí

APIA / RJ – Associação de Produtores da Indústria Audiovisual do Rio de Janeiro

APOLO – Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais

APROCINE – Associação de produtores e realizadores de cinema e audiovisual DF

APTC-RS – Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do RS

APIPA – Associação dos Produtores Independentes do Pará

ArteCine RJ- Associação dos Profissionais do Dpto de Arte da Indústria do Audiovisual do RJ

ASAMATI – Articulação do Setor Audiovisual Mato-grossense do Interior

ACMARJ Associação de cabeleireiros e maquiadores do audiovisual do Rio de Janeiro

Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas do Amapá – ABDeC Amapá

Associação Cinemateca Catarinense / ABD- SC

Associação dos Produtores e cineastas do Piauí

ATCIMG – Associação de Trabalhadores do Cinema Independente de Minas Gerais

APC-BA – Associação de Produtores e Cineastas da Bahia

AUTORAIS – Associação de Autores Roteiristas da Bahia

AVEC-PR – Associação de Vídeo e Cinema do Paraná

AVIBA – Articulação Audiovisual dos Interiores da Bahia

Cinelo – Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região

Coletivo FilmaRio

Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da OABDF – Ordem dos Advogados do Brasil Distrito Federal

elaSCine – Mulheres do Audiovisual Catarinense

FIAR – Figurinistas e Associados do Rio de Janeiro

Fórum Audiovisual Siará Cine – Ceará

Fórum do Audiovisual Minas Gerais

Fórum Permanente Setorial do Audiovisual de Florianópolis

Fórum Setorial de Cultura LGBTQIAPN+ de Florianópolis

Fórum Setorial Estadual de Cultura LGBTQIAPN+ – SC

Fórum Setorial Permanente Audiovisual de Santa Catarina

FSAL – Fórum Setorial do Audiovisual Alagoano

LAVi – Londrina Audiovisual

MT Cine – Associação de Cinema e Audiovisual de Mato Grosso

Mulheres no Audiovisual Pernambuco

PROA – Produtoras Alagoanas Associadas

PROSA – Profissionais do Som Audiovisual – RJ

SASB – Associação do Setor Audiovisual do Sudoeste Baiano

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS SUPERIORES

AIC – Academia Internacional de Cinema

Curso de Cinema e Audiovisual da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará – UFPA

Curso de Cinema e Audiovisual – UNISUL

Curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Escola da Cidade – São Paulo

Instituto Brasileiro de Audiovisual – IBAV / Escola de Cinema Darcy Ribeiro – ECDR

FESTIVAIS E EVENTOS DE MERCADO

AMAZONIA FiDoC – Festival Pan-Amazônico de Cinema

BAIXADA ANIMADA – Mostra Ibero-americana de Cinema de Animação

Bonito CineSur- festival sul-americano de cinema

Brasil CineMundi – Encontro |Internacional de Coprodução

Cabíria Festival Audiovisual

Cine Esquema Novo – Arte Audiovisual Brasileira (Porto Alegre/RS)

CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte

CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto

Conexões Gramado Film Market

FAM – Florianópolis Audiovisual Mercosul

FECIBA – Festival de Cinema Baiano

Festival cinema infantil de Alfenas

Festival de Cinema de Gramado

Festival de Cinema CANOAS

Festival Internacional Cinema e Transcendência

Festival Kinoarte de Cinema

Festival Nacional do Making Off

Festival Santa Cruz de Cinema

Festival Ver e Fazer Filmes – Cataguases / Minas Gerais

Filmambiente

FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre

FRIACA – Festival de Roteiro Audiovisual de Curitiba

Goiânia Mostra Curtas

ICUMAM LAB – Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais do Centro-Oeste

Janela Internacional de Cinema do Recife

Matula Film Festival – Cinema e Comida Belo Horizonte / Minas Gerais

Mostra Curta Circuito – Belo Horizonte, Montes Claro e Araçuai / Minas Gerais

Mostra de Cinema de Fama

Mostra de Cinema de Tiradentes

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba

Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico

PopCine – Circuito Popular de Cinema – Além Paraíba/MG

Recifest – Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Pernambuco

TRANSFORMA – Festival Internacional de Cinema da Diversidade de Santa Catarina

transforME mercado cinema LGBT (Florianópolis)

VER CINE – Festival de Cinema da Baixada Fluminense