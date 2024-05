Caetano Veloso participa do lançamento do livro “Cine Subaé: Escritos sobre Cinema (1960-2023)”

Na próxima terça-feira (21/05), Caetano Veloso estará no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro (RJ), para o lançamento de “Cine Subaé: Escritos sobre Cinema (1960-2023)”. O livro será celebrado em uma conversa exclusiva com Claudio Leal e Rodrigo Sombra, organizadores da obra.

O evento terá um ingresso solidário especial no valor de R$ 129,90 (+ taxas) que dará direito a entrada para o bate-papo, um exemplar do livro + Ajuda a Sociedade dos trabalhadores da Cultura do RS (parte do lucro será destinado para Ação 342 RS).

Com organização de Claudio Leal e Rodrigo Sombra, “Cine Subaé” é um precioso testemunho que atesta o impacto que o Cinema Novo, as películas exuberantes norte-americanas, o neorrealismo italiano e o existencialismo das fitas francesas tiveram sobre a formação cultural de Caetano Veloso. O texto de orelha é assinado pelo cineasta Orlando Senna, editor de algumas das primeiras críticas publicadas pelo artista na imprensa baiana.

O evento é uma realização da Companhia das Letras em parceria com a Janela Livraria e o Teatro Clara Nunes.

O livro está em pré-venda através deste link e chegará às livrarias no dia 28 de maio.