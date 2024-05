Curta! presta homenagem ao diretor Toni Venturi com exibições do documentário “Vocacional – Uma Aventura Humana”

Conhecido por longas-metragens de ficção (como “A Comédia Divina” e “Latitude Zero”) e documentários (como “O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes”, premiado no festival É Tudo Verdade de 1997), o cineasta paulistano Toni Venturi morreu aos 68 anos nesse sábado (18/05). Em sua homenagem, o canal Curta! programou exibições especiais — na quinta, dia 23, às 18h, na sexta, dia 24, ao meio-dia, e no próximo domingo, dia 26, às 16h10 — do filme “Vocacional – Uma Aventura Humana”, que ele dirigiu em 2011. O filme também pode ser visto a qualquer momento no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br).

O documentário revisita uma página emocionante e ignorada da história da educação pública no país: os seis Ginásios Vocacionais do estado de São Paulo, que, na década de 1960, foram reprimidos pela ditadura militar. Concebidos por Maria Nilde Mascellani, uma das mais importantes educadoras brasileiras, os colégios tinham uma proposta à frente do seu tempo: fazer o aluno pensar, trabalhar em grupo e desenvolver a sensibilidade artística e as habilidades técnicas. Partindo do olhar pessoal do diretor, que participou dessa experiência escolar, e de depoimentos de outros ex-alunos e ex-professores, o documentário investiga a precariedade do ensino público no país e seus desafios para o futuro.