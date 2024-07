6ª edição do Cine Miau conta com programação em Fortaleza, Sobral e Maracanaú

Foto: “PiOinc”, de Alex Ribondi e Ricardo Makoto

Com exibições e debates em três cidades do Ceará, o Cine Miau – Mostra Internacional Infantil de Audiovisual chega à 6ª edição, atraindo público de todas as idades, em especial crianças de escolas públicas, muitas delas em contato pela primeira vez com o cinema. O projeto acontece entre 10 de agosto a 17 de setembro, iniciando em Fortaleza, de 10 a 16, segue para Sobral, na Região Norte do Estado, onde estará de 20 a 25, depois para Maracanaú, na Região Metropolitana, para exibições de 28 a 31 de agosto, e retorna para a capital cearense, encerrando esta edição, com mais sessões no dia 17 de setembro. A abertura oficial será no dia 10 de agosto, às 18h, no MIS, em Fortaleza. Toda a programação tem acesso gratuito.

O Cine Miau foi criado em 2019 com o propósito de democratizar o acesso ao cinema aliado a uma proposta educativa. De lá para cá, já levou toda sua estrutura de tela inflável para 21 cidades, 62 escolas e 35 espaços públicos, alcançando um público de mais de 31 mil pessoas.

Com uma programação diversificada e educativa, o 6° Cine Miau terá sessões exclusivas para alunos de escolas públicas e projetos sociais, sessões ao ar livre abertas ao público, sessões especiais de cinema para bebês, além de debates sobre os filmes exibidos. Ao todo, serão 40 sessões de cinema, sendo 6 abertas ao público em geral, 28 exclusivas para escolas públicas e 6 para bebês.

A mostra conta com 12 curtas-metragens, dos quais, dez produções nacionais e duas internacionais. São filmes que estão fora do circuito da cultura de massa, diversificando as referências artísticas e culturais das crianças, cujos conteúdos fazem rir e pensar, estimulando um pensamento crítico e criativo acerca das múltiplas identidades infantis contemporâneas. Acessibilidade, imigração e diversidade são exemplos de temas abordados nos filmes da mostra, que contou com a curadoria de Osiel Gomes, diretor do Cine Miau, e dos cineastas Vanessa Fort e Samuel Brasileiro.

Nas sessões será exibido também o curta-metragem de ficção “Onde Está Carolina?”, produzido integralmente por um grupo de 13 estudantes de 12 anos, alunos da escola municipal Manoel Rodrigues Pinheiro de Melo, de Maracanaú, que participaram da oficina Processos Criativos de Cinema para o Público Infantil, realizada em junho deste ano. Foram 40 horas de atividades conduzidas pelos cineastas Janaína Marques e Pablo Arellano, com aulas de teoria, criação e prática. A estreia do filme será no dia 13 de agosto, no Cinema do Dragão, onde os jovens realizadores terão a oportunidade de conferir, pela primeira vez, a exibição no cinema do filme de 7 minutos que produziram do argumento à montagem, incluindo roteiro, figurino, sonoplastia, direção e atuação. Na ocasião, eles receberão seus certificados em uma cerimônia especial.

A programação do 6° Cine Miau começa em Fortaleza, com abertura oficial no dia 10 de agosto, às 18h, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em sessão ao ar livre e aberta ao público. Antes, às 17h30, no Auditório do MIS, acontece a primeira sessão de Cinema para Bebês desta edição. No domingo (11) a estrutura do Cine Miau estará no Parque Rachel de Queiroz do bairro Presidente Kennedy, em sessão para o público também a partir das 18h.

No dia 12 (segunda-feira), o Cine Miau realiza quatro sessões de Cinema para Bebês em creches públicas da capital. Nos dias 13, 14 e 16, o Cine Miau estará em dois equipamentos culturais: No Cinema do Dragão, no dia 13 com sessões com libras, audiodescrição e legenda descritiva às 9h e 14h30, para alunos de escolas públicas, Instituto de Surdos e Projetos Sociais, e nos dias 14 e 16 (quarta e sexta-feira), nos mesmos horários, com sessões exclusivas para escolas públicas. E no Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ, que receberá nos mesmos dias exibições, às 9h e 14h, para alunos de escolas públicas. Já no dia 17 de agosto (sábado), o Cine Miau estará com sessão às 19h na Escola Municipal Cônego Francisco Pereira da Silva, no bairro Messejana.

Na capital, as sessões abertas ao público contarão com tradução em Libras. E em setembro, o Cine Miau realizará mais duas sessões, às 9h e 14h, no dia 17, no Teatro EDISCA.

O Cine Miau chega a Sobral no dia 20, para programação até o dia 25 em quatro espaços da cidade. De 20 a 23, na Sala Multiplex, o Cine Miau terá sessões às 9h e 14h exclusivas para escolas públicas agendadas. No dia 23, às 9h e 14h, haverá a sessão de Cinema para Bebês na Brinquedoteca Pública Municipal.

No fim de semana, dias 24 e 25, a programação será aberta ao público e acontecerá, respectivamente, às 19h na Praça Evangelina Sabóia e às 18h, no Boulevard do Arco, com toda a estrutura do Cine Miau.

O 6° Cine Miau termina em Maracanaú. Haverá sessões exclusivas para escolas públicas de 27 a 29 de agosto, às 9h e às 14h30, no Teatro Dorian Sampaio. Já a sessão aberta ao público será no dia 31, a partir das 19h, com toda a estrutura do evento montada na Praça da Estação.

A Mostra levanta a bandeira em defesa do meio ambiente. O projeto está calculando a sua emissão de gases de efeito estufa e a neutralizará com a plantação de mudas de árvores nativas em áreas de reflorestamento no Ceará.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.cinemiau.com.br.