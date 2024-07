4º Festival Educa Claquete Ação traz 18 curtas-metragens com temáticas educativas

Foto: “Zinho, o Filhote”, animação de Ricardo Rodrigues

O Festival Educa Claquete Ação, em sua quarta edição, acontece de 1 a 31 de agosto, em sessões presenciais, na região metropolitana de São Paulo. Serão exibidos 18 curtas-metragens, sendo dez filmes competitivos, um filme convidado, e sete filmes realizados nas oficinas produzidas pelo festival.

Selecionados entre 266 obras de todo o Brasil, 11 curtas-metragens de ficção, animação e documentário dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia disputam a mostra competitiva. Todas as produções abordam temáticas relacionadas à educação, cultura, esporte e meio ambiente, oferecendo um panorama diversificado e enriquecedor da produção cinematográfica contemporânea no país.

Os filmes selecionados na quarta edição do festival oferecem uma rica variedade de temas que espelham a diversidade cultural, educacional, social e ambiental do Brasil. Entre os temas explorados estão o racismo, a biodiversidade, as ameaças enfrentadas pelas atividades humanas, a ditadura militar no Brasil, o ativismo indígena e ambiental, a infância, entre outros.

Na Abertura do festival será exibido o documentário “Zagati” (2001), de Edu Felistoque e Nereu Cerdeira, que conta a inspiradora história de José Luis Zagati (6/10/50-26/10/2016), um catador de sucatas, que montou na garagem de sua casa, em Taboão da Serra, um cinema com cadeiras, cartazes e filmes que encontrou no lixão. Zagati dedicou sua vida a proporcionar experiências cinematográficas únicas para crianças que não podiam pagar ingresso de cinema. O Mini Cine Tupy foi, por muitos anos, o único cinema na cidade da região metropolitana de São Paulo.

O público também poderá conferir uma exposição que reúne fotografias, objetos e testemunhos que capturam a essência de Zagati e seu impacto duradouro na comunidade.

A abertura do 4º Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) apresenta ainda o making off dos curtas-metragens produzidos por 75 jovens entre 12 a 18 anos de Taboão da Serra e Embu das Artes, durante os meses de maio e junho de 2024. Os sete filmes produzidos também serão exibidos durante o festival.

A escolha dos filmes vencedores na categoria competitiva será realizada por um júri técnico composto por profissionais do audiovisual brasileiro com troféu para o melhor roteiro, ator, atriz e filme.

A programação completa está disponível em festivaleca.com.br/mostra.