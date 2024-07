CineSesc exibe a 2ª edição da Mostra Amor ao Cinema

De 31 de julho a 14 de agosto, o Sesc São Paulo realiza a segunda edição da Mostra Amor ao Cinema, no CineSesc, e convida os públicos a refletirem sobre o papel do cinema na sociedade contemporânea, a partir de sua história secular, até os dias de hoje. Criada como um evento de celebração à cinefilia e à memória do cinema, a mostra exibe uma programação de clássicos restaurados, obras recentes, alternativas e consagradas, de diferentes cineastas nacionais e estrangeiros, que homenageiam o cinema em suas narrativas e estéticas.

Além das exibições, o evento traz encontros, bate-papos com pensadoras e pensadores do cinema e uma série de entrevistas inéditas com personalidades do cinema nacional, como Ismail Xavier, Jean Claude Bernardet, Máximo Barro, entre outros, que serão exibidas no foyer do cinema.

A abertura acontece no dia 31 de julho, às 20h30, com exibição gratuita do filme “A Última Sessão” (foto), do indiano Pan Nalin. Os ingressos podem ser retirados a partir das 19h, na bilheteria do CineSesc.

Inédito nos cinemas brasileiros, “A Última Sessão” (2022) apresenta a jornada transformadora de uma criança, que vive na Índia rural, nos anos 1980, e sonha em se tornar cineasta, sem saber das dificuldades que terá de enfrentar. O filme foi a escolha da Índia para concorrer à vaga na disputa de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar, em 2023.

Dentre os destaques, a mostra Amor ao Cinema exibe os clássicos e cults “Videodrome” (1983), de David Cronenberg, “Cidade dos Sonhos” (2001), de David Lynch, e “A Lei do Desejo” (1987), de Pedro Almodóvar. Restaurado em 4K, “Do Fundo do Coração” (1982), de Francis Ford Coppola, irá inaugurar a faixa Clássicos Acessíveis, com acessibilidade para o público de cegos e baixa visão, surdos e ensurdecidos.

O público também poderá assistir com exclusividade a filmes inéditos no circuito de exibição, como “Coupez!” (Corta!), de Michel Hazanavicius, exibido na abertura do Festival de Cannes, em 2023, o espanhol “Fechar os Olhos”, de Victor Erice, e o indiano “A Última Sessão”, de Pan Nalin, exibidos na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo de 2023.

Ainda na programação, uma faixa exibirá filmes que promoveram rupturas estéticas na linguagem do cinema, como “Festim Diabólico” (1948), de Alfred Hitchcock, “Arca Russa” (2002), de Aleksander Sokurov, “Cléo das 5 às 7” (1962), de Agnés Varda, “O Pântano” (2001), de Lucrecia Martel, e “Edifício Master” (2002), de Eduardo Coutinho.

Além das exibições, Amor ao Cinema realiza um debate sobre Memória e Preservação do Cinema, com Maria Dora G. Mourão, diretora geral da Cinemateca Brasileira, Hernani Heffner, diretor da Cinemateca do MAM-RJ, e Debora Butruce, pesquisadora e especialista em conservação e restauro do cinema. A atividade é gratuita e acontece no dia 1/8, às 19h, no saguão do CineSesc.

No dia 5 de agosto, às 19h, o Sesc São Paulo e a Companhia das Letras realizam o lançamento do livro “O Último Sonho”, escrito pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O evento acompanha uma conversa com os convidados João Silvério Trevisan, consagrado autor, três vezes vencedor do Prêmio Jabuti, e o diretor e roteirista brasileiro Marcelo Caetano. A mediação será da crítica literária e professora Eliane Robert Moraes. Após o bate-papo, às 20h30, o público vai poder conferir a exibição do clássico “A Lei do Desejo” (1987), de Pedro Almodóvar.

O saguão do CineSesc recebe um segundo lançamento de livro dentro da Mostra Amor ao Cinema no dia 8 de agosto. Escrito pelo crítico de cinema e professor Pedro Butcher, “Hollywood e o Mercado de Cinema do Brasil: Princípios de uma Hegemonia”, da editora Letramento. O autor estará presente a partir das 19h, em uma noite de autógrafos e bate-papo com o público.

Pedro Butcher e Lia Bahia também darão um curso presencial na sala do CineSesc, nos dias 8, 9 e 10 de agosto, das 10h30 às 12h. Intitulado “Cinema no Século XXI: Cultura, Política, Tecnologia e Linguagem”, ele oferece uma visão histórica e contemporânea da cadeia do cinema para melhor entender os desafios que o setor enfrenta hoje no mundo e, particularmente, no Brasil, apresentando uma visão analítica e crítica dos atravessamentos políticos, culturais, econômicos e de linguagem de uma atividade intrinsecamente ligada à tecnologia. As inscrições são gratuitas e feitas no site do evento.

A mostra realiza um encontro marcante, na exibição gratuita do documentário “Desarquivando Alice Gonzaga”, dirigido por Betse de Paula. A escritora, pesquisadora, produtora, diretora e personagem título do filme estará presente para apresentar a sessão. Alice é filha de Adhemar Gonzaga, fundador da Cinédia, que durante as décadas de 1930 e 1940 foi uma das principais produtoras do país, responsáveis por títulos como “O Ébrio” (1946), de Gilda Abreu, “Lábios sem Beijo” (1930), de Humberto Mauro, “Mulher” (1931), de Octávio Gabus Mende, e “Alô. Alô. Carnaval!” (1936), de Adhemar Gonzaga.

O curso online Fundamentos da Preservação Audiovisual também será oferecido gratuitamente para interessados de todo o Brasil. Os encontros oferecerão uma visão global das principais atividades necessárias para que obras audiovisuais, sejam analógicas ou digitais, sobrevivam ao tempo e permaneçam acessíveis também para as gerações futuras. Quem ministra é a professora Maria Fernanda Curado Coelho, conservadora audiovisual e museóloga, membro fundadora da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA) e conselheira do Conselho Regional de Museologia. De 6 a 22 de agosto, terças e quintas, das 19h às 21h. As inscrições são gratuitas e feitas no site do evento.

Os ingressos para a Mostra Amor ao Cinema têm valor único de R$ 10,00, e algumas sessões com conversas e especiais, como “Desarquivando Alice Gonzaga” e “Cada um com seu Cinema” são gratuitas. E exclusivamente nesta edição da mostra, dentro do Festival Mesa Brasil, todas as sessões no CineSesc, dos dias 10 e 11/07, são gratuitas. A doação de alimentos não perecíveis é sugerida como forma de incentivo ao combate à fome e ao desperdício. Os ingressos para as sessões gratuitas podem ser retirados uma hora antes de cada sessão na bilheteria do CineSesc.

A plataforma Sesc Digital, serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo, também recebe a programação da mostra e disponibiliza três títulos, “Brainwashed: Sexo-Câmera-Poder”, da cineasta estadunidense Nina Menkes, documentário que revela uma estrutura de misoginia e paternalismo que, desde o início do cinema até os dias atuais, se infiltra em alguns de nossos filmes favoritos. Outra produção exclusiva é “Mulheres Fazem Cinema: Um Novo Road Movie Através do Cinema”, do irlandês Mark Cousins, responsável pelo premiado “Os Olhos de Orson Welles”. Composta de 14 episódios, a série documental faz uma importante reconstrução da história do cinema a partir do olhar feminino. Cada episódio destaca, através do mapeamento de obras realizadas por mulheres, o papel da mulher desde os primórdios do cinema. A série é narrada pelas atrizes Tilda Swinton, Jane Fonda, Kerry Fox, entre outras.

Também dirigido por Cousins, “Marcha para Roma”, eleito Melhor Documentário na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em 2022, narra a ascensão do fascismo na Itália e suas consequências na Europa dos anos 1930. Para assistir, basta acessar sesc.digital.

Mais informações e a programação completa em sescsp.org.br/amoraocinema.

Mostra Amor ao Cinema

Data: 31 de julho a 14 de agosto

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 10,00 (valor único) – sescsp.org.br/cinesesc