“Maria”, longa de Iberê Carvalho, estreia no Canal Brasil

A ficção “Maria”, de Iberê Carvalho, chega ao Canal Brasil no dia 29, às 20h. O longa-metragem retrata a história de Maria (Dhi Ribeiro), segurança de um edifício público de Brasília, mas que sonhava em ser cantora quando mais nova. Quando sua filha Elza (Eduarda Moreira) consegue uma oportunidade no teatro musical, Maria faz de tudo para que a jovem consiga estrear nos palcos.

Na trama, Maria ainda precisa resistir ao seu marido, que não permitiu que a mulher seguisse seu sonho. O drama familiar, lançado em 2023, conduz o espectador por uma realidade que é vista diariamente em um país diverso e desigual. O longa-metragem será reexibido ainda este mês no Canal Brasil nos dias 30/07, às 17h55, e 31/07, às 18h40.

Iberê Carvalho é diretor, roteirista e produtor de Brasília com nove anos de carreira. Entre seus longas-metragens já lançados, “O Último Cine Drive-in” recebeu o prêmio de Melhor Filme no 18º Festival Internacional de Cinema de Punta Del Este em 2015; o de Melhor Atriz Coadjuvante (Fernanda Rocha) no Festival do Rio em 2014; e conquistou quatro prêmios no Festival de Gramado em 2015, incluindo o de Melhor Filme pelo júri da crítica. “O Homem Cordial”, com Paulo Miklos, também foi premiado com dois Kikitos no Festival de Cinema de Gramado em 2019 e recebeu o Colibri de Ouro de Melhor Filme no 23º Rencontres du Cinéma Sud-Américain de Marseille, na França, em 2021.