2º Bonito CineSur anuncia os premiados

Aconteceu na noite deste sábado, 27 de julho, o encerramento da segunda edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, no Auditório Kadiwéu do Centro de Convenções de Bonito, onde foi exibido o filme “Terceiro Milênio” (1981), dirigido por Jorge Bodanzky, cineasta homenageado pelo festival, que recebeu o Troféu Pantanal das mãos de Nilson Rodrigues e da atriz Dira Paes.

Nos últimos 9 dias, foram mais de cinco mil pessoas envolvidas nas atividades do festival: oficinas, sessões de cinema, mesas e debates. 42 filmes da América do Sul. Mais de 100 horas de programação no coração da América do Sul.

As mostras competitivas do Bonito CineSur, divididas em diversas categorias, totalizaram R$50 mil em prêmios. As categorias premiadas incluem Prêmio do Júri Oficial de Melhor Filme Longa-Metragem Sul-Americano (R$ 20.000,00 e Troféu Pantanal), Melhor Filme Curta-Metragem Sul-Americano (R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal), Melhor Filme Sul-Mato-Grossense (R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal), Melhor Filme Longa-Metragem Ambiental Sul-Americano (R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal) e Melhor Filme Curta-Metragem Ambiental Sul-Americano (R$ 7.500,00 e Troféu Pantanal).

As escolhas foram divididas entre os júris oficiais e o popular. O júri internacional sul-americano foi composto pela produtora argentina Cecília Diez (AR), pelo curador e realizador colombiano Gabriel Santiago Guzmán Sanabria e pelo escritor e produtor executivo brasileiro PJ Maia. O cineasta Joel Pizzini (MS), o repórter Bernardo Esteves (RJ) e a atriz, diretora e produtora cultural Lucélia Santos (RJ) integraram o júri da mostra ambiental. Enquanto o júri sul-mato-grossense foi formado pela atriz e produtora Beatrice Sayd (BR), o ator e produtor cultural Luis Guilherme Moreira Baptista (DF) e a jornalista e curadora Andréa Cals (RJ).

Os vencedores foram anunciados pelo superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel do Nascimento, pela atriz Carol Castro, pela curadora Elis Regina, pelo jurado da Mostra ambiental Bernardo Esteves, pelo cineasta Joel Pizzini, pela coordenadora do festival, Andrea Freire, pela produtora Cecília Diez, pelo diretor presidente da Federação de Turismo do Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e pelo Deputado Federal Vander Loubet, autor da emenda parlamentar que viabilizou a existência do evento.

Confira os vencedores do Júri oficial:

JÚRI OFICIAL SUL-AMERICANO

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “Neirud” (Brasil), de Fernanda Faya

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: “Cuarto de Hora” (Chile), de Nemo Arancibia

JÚRI OFICIAL CINEMA AMBIENTAL

Melhor Longa-Metragem Ambiental: Los de Abajo (Bolivia), de Alejandro Quiroga

Melhor Curta-Metragem Ambiental: “Warmis: Guardianas del Agua” (Bolivia), de Paola Gabriela Quispe Quispe

JÚRI OFICIAL SUL-MATO-GROSSENSE

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: “Ninguém lhe estenderá a mão” (Brasil), de Deivison Pedro

Confira os vencedores do voto popular:

JÚRI POPULAR

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” (Brasil), de Alessandra Dorgan

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: “La Asistente” (Chile), de Pierre Llanos

Melhor Longa-Metragem Ambiental: “La Ilusión de La Abundancia”, (Colômbia), de Erika Gonzalez Ramirez e Matthieu Lietart

Melhor Curta-Metragem Ambiental: “Warmis: Guardianas del Agua” (Bolivia), de Paola Gabriela Quispe Quispe

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: “As Quatro Estações da Juventude” (Brasil), de Essi Rafael