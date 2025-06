Pós-graduação inédita no Brasil une teoria, prática e set profissional: ABC Cursos de Cinema lança programa em parceria com a UNIFACHA

A ABC Cursos de Cinema, em parceria com a UNIFACHA, acaba de lançar um programa de Pós-Graduação em Direção e Produção Audiovisual com um formato inédito no Brasil. Voltado para quem deseja aprofundar sua formação técnica e artística no audiovisual, o curso combina teoria e prática em uma estrutura de ensino alinhada ao fluxo real de produção de um filme, com direito a vivência em set e orientação de grandes nomes do mercado.

O programa tem duração de um ano e está dividido em três etapas: Teórico-Criativo, Produção e Pós-Produção. A primeira fase é composta por aulas teóricas online ao vivo, com foco em fundamentos de roteiro, direção, produção e estética. Na segunda, os(as) alunos(as) vão para o set: cada um(a) assume funções cruciais como direção, produção, som. Já na terceira etapa, trabalham a montagem, mixagem de som e correção de cor, finalizando um filme completo que integrará seu portfólio profissional.

O diferencial do curso é oferecer uma experiência formativa de alto nível, ministrada por um corpo docente de referência no Brasil e no exterior, como Affonso Beato, ASC, ABC, Vera Hamburger, ABC, Bebeto Abrantes, Elisa Tolomelli, Hsu Chien, entre outros. A metodologia segue o mesmo cronograma de uma produção profissional, com prazos e exigências reais, preparando os(as) alunos(as) para o ritmo intenso do mercado audiovisual.

Além do aprendizado técnico, o curso também é estruturado para proporcionar networking, visibilidade e a construção de um portfólio competitivo. Os(as) estudantes concluem o programa com filmes finalizados, currículo enriquecido e certificado de especialização que pode ser utilizado para obtenção do registro profissional (DRT).

As aulas teóricas acontecem ao vivo e ficam gravadas por 48 horas, mas a frequência online é necessária para aprovação. As aulas práticas são realizadas em estúdios equipados com tecnologia de ponta, replicando a dinâmica de um set profissional.

Com vagas limitadas a apenas 10 alunos(as) por turma, a seleção prioriza o comprometimento e o interesse em seguir carreira na área. Para quem deseja aliar formação acadêmica, prática de mercado e imersão criativa, essa é uma oportunidade única.

