Ficção científica de Davi Pretto terá estreia mundial no Festival de Karlovy Vary, na República Tcheca

Menos de um ano depois da estreia de “Continente” (2024), no Festival de Sitges, na Espanha, Davi Pretto estará novamente num evento internacional, com seu novo filme, “Futuro Futuro”, que acaba de ser anunciado na seleção oficial do Festival Internacional de Karlovy Vary, na República Tcheca, um dos mais antigos da Europa. Drama de ficção-científica ambientado num futuro próximo, o longa-metragem integra a seção Proxima, mostra competitiva do festival dedicada a apresentar novas vozes do cinema e obras ousadas de autores renomados.

Produzido pela Vulcana Cinema e rodado em Porto Alegre, o filme é o quarto longa de Davi Pretto que, depois de “Castanha” (2014), “Rifle” (2016) e “Continente” (2024), transformou sua cidade natal em uma metrópole futurista. Para interpretar K, personagem protagonista, o diretor escalou o potiguar Zé Maria, ator conhecido por seus trabalhos em filmes como “O Clube dos Canibais” (2018) e “Paloma” (2022), além da série “Maria e o Cangaço” (2025).

Zé Maria contracena com João Carlos Castanha, que batiza e protagoniza o primeiro filme do cineasta, além de Carlota Joaquina (“Seus Ossos e seus Olhos”), Clara Choveaux (“Luz nos Trópicos”) e Higor Campagnaro (“O Animal Amarelo”). Olivia Torres, atriz de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de filme internacional, e protagonista de “Continente”, também empresta sua voz para o novo trabalho de Pretto.

A seção Proxima foi criada há quatro anos com o objetivo de ampliar a abrangência do festival, que acontece desde 1948 e oferece não apenas visibilidade, mas também prêmios em dinheiro para os vencedores do Grand Prix e do Prêmio Especial do Júri. “Futuro Futuro” é o único filme brasileiro a integrar as seções competitivas desta edição. A 59ª edição do Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary será realizada de 4 a 12 de julho.

Após a seleção no Festival Internacional de Karlovy Vary, o filme recebeu o apoio do programa de internacionalização Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso.