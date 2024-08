Curta brasileiro “Amarela” concorre à mostra principal do Toronto International Film Festival

O curta-metragem “Amarela”, que disputou a Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem no 77º Festival de Cannes, foi selecionado para a mostra competitiva Short Cuts do TIFF – Toronto International Film Festival.

Escrito e dirigido por André Hayato Saito e produzido por Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad, da MyMama Entertainment, o filme disputa com outras 40 produções o IMDbPro Short Cuts Awards for Best Film, a maior premiação da categoria no festival.

Único representante brasileiro no Short Cuts, o filme integra o Programa 1 de curtas-metragens do festival e será exibido em três ocasiões, sempre no Scotiabank Theatre Toronto: no dia 5/09, às 19:45, 6/09, às 13:30 e 12/09, às 17:45.

No filme, em julho de 1998, no dia da final da Copa do Mundo contra a França, Erika Oguihara (Melissa Uehara), de 14 anos, uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, está ansiosa para comemorar um título mundial pelo seu país. Em meio a tensão que progride durante a partida, Erika sofre com uma violência que parece invisível e adentra em um mar doloroso de sentimentos.

Produzido por uma equipe majoritariamente brasileira com ascendência asiática, “Amarela” marca a estreia nas telas da jovem protagonista nipo-brasileira Melissa Uehara. O filme teve coprodução de André Hayato Saito e Tati Wan, direção de fotografia de Hélcio Alemão Nagamine, direção de arte de Luana Kawamura Demange, montagem de Caroline Leone, elenco por Gy Ogata, figurino de Yuri Kobayashi, trilha sonora original de Dudu Tsuda e Lilian Nakahodo, produção executiva de João da Terra, direção de produção de Toti Higashi e produtores associados Fernanda Takai, Rodrigo Pasianotto, Jacqueline Sato e Ilda Santiago.