Silvio Guindane, diretor de “Mussum – O Filmis”, participa do Telas em Cena, no Tocantins

O projeto Telas em Cena recebe o diretor Silvio Guindane para a exibição de “Mussum – O Filmis”. Narrando a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, o vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado, com seis Kikitos, terá exibição no dia 31 de agosto, às 18h30, no Cine Cultura Sala Sinhozinho, seguindo de bate-papo com o diretor. A entrada é franca.

Narrando a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o “Mussum – O Filmis” foi o filme brasileiro que obteve a terceira maior bilheteria do ano de seu lançamento. Apresentado a história para além do que o público já conhece, o longa levou as estatuetas de melhor filme, melhor ator para Ailton Graça, melhor atriz coadjuvante para Neusa Borges, melhor ator coadjuvante para Yuri Marçal, melhor trilha musical e melhor filme pelo júri popular, além de uma menção honrosa.

Nesta edição do Telas em Cena foram convidados cineastas, produtores, atrizes e atores e distribuidoras de filmes para mostrar um panorama das mais recentes produções nacionais e seus desafios. Todas as sessões e bate-papos são realizados no Cine Cultura Sala Sinhozinho, uma parceria entre Fundação Cultural de Palmas e Instituto Social do Tocantins. O projeto é uma realização do Instituto Social do Tocantins, por meio do edital Audiovisual Tocantins 2023, lançado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo.