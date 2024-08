Canal Brasil faz cobertura das produções brasileiras no Festival de Veneza

O Festival de Veneza começa nesta quarta-feira, dia 28, e o Canal Brasil desembarca na cidade italiana para fazer a cobertura das produções brasileiras que vão passar por um dos principais eventos de cinema do mundo. Neste ano, estão presentes no festival a coprodução do Canal Brasil “Manas” (foto), de Marianna Brennand, que participa da Jornada dos Autores (Giornate degli Autori), uma das mostras competitivas; “Ainda Estou Aqui”, produção original Globoplay dirigida por Walter Salles, que concorre ao Leão de Ouro; e “Apocalipse nos Trópicos”, da diretora Petra Costa, que participa fora de competição.

“Manas”, estreia de Marianna Brennand na direção de longas de ficção, terá sua première mundial na 81ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, que acontece entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro, na Itália. A trama retrata a história de Marcielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó, no Pará, e se vê imersa em um contexto de violências, principalmente da exploração sexual de crianças e adolescentes na região amazônica. A atriz Dira Paes interpreta uma policial que combate a exploração sexual infantil nas balsas da localidade.

Além de entrevistar Marianna e Dira Paes, Simone Zuccolotto também vai conversar com Fernanda Torres e Selton Mello, que integram o elenco de “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles, e com Petra Costa, diretora de “Apocalipse nos Trópicos”. Toda a cobertura irá ao ar no Cinejornal.

Na próxima segunda, dia 2 de setembro, o Canal Brasil terá uma programação especial dedicada aos cineastas que participam da edição deste ano do festival. “Elena”, de Petra Costa, será exibido às 21h, e, em seguida, “Central do Brasil”, de Walter Salles, às 22h20.

O longa-metragem documental “Elena” narra a busca pela irmã da diretora, Elena Andrade, que saiu do Brasil durante a ditadura militar e seguiu para Nova York com o sonho de ser atriz. O filme foi premiado em diversos festivais, entre eles o Festival de Brasília em 2012 (Melhor Documentário pelo Júri Popular, Melhor Direção, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte) e o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México (Menção Especial).

Já “Central do Brasil” é estrelado por Fernanda Montenegro, como Dora, e Vinícius de Oliveira, como Josué, e mostra a busca incessante pelo pai de Josué no interior do Nordeste. Já na terceira idade, Dora é uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas na Central do Brasil e entra na vida de Josué ao ver que ele ficou órfão de mãe. O grande clássico do cinema brasileiro levou Fernanda Montenegro à indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999, sendo a primeira vez em que uma atriz latino-americana foi indicada à maior premiação do cinema mundial. No Globo de Ouro do mesmo ano, venceu como Melhor filme estrangeiro e Fernanda Montenegro recebeu o prêmio de Melhor atriz em filme dramático.