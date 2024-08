Canal Brasil exibe “Estômago” no mesmo dia da estreia da sequência nos cinemas

O longa-metragem “Estômago”, que após 17 anos terá sua sequência lançada nos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, será exibido no Canal Brasil, na mesma data, às 22h. O filme é dirigido por Marcos Jorge e estrelado por João Miguel, Fabiula Nascimento e Babu Santana.

A produção traz João Miguel no papel de Raimundo Nonato, um migrante nordestino, que saiu de sua terra em busca de melhores condições de vida na cidade grande. Ele é contratado para trabalhar em um bar, mas seu talento como cozinheiro chama atenção de todos. Raimundo é notado por Giovanni (Carlo Briani), dono de um importante restaurante italiano da região, que o contrata como assistente de cozinheiro. Sua vida começa a melhorar e ele se apaixona por Iria (Fabiula Nascimento), com quem tem uma relação conturbada. Até que Raimundo é preso e passa a ter seus talentos culinários apreciados por seus companheiros de cela.

O longa, que une comédia e drama, foi inspirado no conto “Presos pelo Estômago”, do livro “Pólvora, Gorgonzola e Alecrim”, de Lusa Silvestre. “Estômago” recebeu mais de 15 premiações em festivais nacionais e internacionais, como no Festival do Rio em 2007 (Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante para Fabiula Nascimento); no Prêmio Grande Otelo em 2008 (Melhor Filme pelo voto popular, Melhor Ator para João Miguel, Melhor Diretor de Ficção, Melhor Roteiro Original e o Prêmio Especial do Júri para Babu Santana); e no Festival de Punta del Este, no Uruguai, em 2008 (Melhor Filme e Melhor Ator para João Miguel).

“Estômago 2: O Poderoso Chef”, do mesmo diretor, escrito por Bernardo Rennó e Lusa Silvestre, tem no elenco, além de João Miguel, o ator italiano Nicola Siri e o ex-vocalista da banda Titãs, Paulo Miklos. No enredo, Nonato conseguiu conquistar o poder na cadeia onde ainda cumpre pena, mas a harmonia é abalada com a chegada de Don Caroglio (Nicola Siri) que entra na disputa por esse espaço. O longa-metragem já foi premiado no Festival de Cinema de Gramado com os Kikitos de Melhor Longa-Metragem Brasileiro pelo Júri Popular, Melhor Ator (dividido entre João Miguel e Nicola Siri), Melhor Roteiro (Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge), Melhor Direção de Arte (Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco) e Melhor Trilha Musical (Giovanni Venosta), o maior número de troféus da cerimônia.