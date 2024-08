“Estômago 2 – O Poderoso Chef” entra em cartaz

Sequência de “Estômago”, filme de 2008 aclamado pela crítica e pelo público, “Estômago 2 – O Poderoso Chef” chega exclusivamente aos cinemas em 29 de agosto. O longa é estrelado por João Miguel, que retorna ao papel de Raimundo Nonato, e Nicola Siri, que dá vida ao mafioso italiano Benedetto Caroglio.

Dezesseis anos após os acontecimentos do primeiro filme, Raimundo Nonato, com seu inigualável talento para a culinária, conseguiu conquistar uma posição confortável se aproximando dos poderosos da prisão. Ele cozinha para o diretor do presídio, para o líder dos detentos, Etecétera (Paulo Miklos), e para os carcereiros, com requintes de alta gastronomia. Mas, a chegada do famoso mafioso italiano Benedetto Caroglio (Nicola Siri) à prisão vai abalar as estruturas e colocará o chef no epicentro de uma feroz disputa de poder.

Filmado no Brasil e na Itália e falado nos dois idiomas, o filme traz no elenco outros nomes de peso do cinema italiano e europeu, como Giulio Beranek, Marisa Laurito e Vincent Riotta, além de Nicola Siri. A sequência conta, ainda, com o retorno de Paulo Miklos, como Etecétera.

“Estômago 2” é dirigido por Marcos Jorge, que também assina o primeiro longa “Estômago”, “Mundo Cão” e a comédia “Abestalhados 2”, e produzido pela Zencrane Filmes, em coprodução com a Warner Bros. Discovery, Telecine, a italiana Alexandra Cinematográfica e contou com o patrocínio da Petrobras, além de distribuição da Paris Filmes.

O filme fez sua première no último Festival de Cinema de Gramado, onde foi premiado com 5 Kikitos para melhor ator (João Miguel e Nicola Siri), roteiro (Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge), direção de arte (Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco), trilha sonora (Giovani Venosta) e o prêmio do Júri Popular.