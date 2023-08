Primeira edição do Expocine Decupa está com inscrições abertas

A Expocine, maior convenção do mercado cinematográfico da América Latina, realizará este ano o Expocine Decupa, um evento especialmente dedicado a estudantes e interessados em atuar no mercado audiovisual. Durante um dia inteiro, os participantes conhecerão as principais etapas de trabalho da produção “O Sequestro do Voo 375” (Estúdio Escarlate/Star Original Productions), através de estudo de caso com os profissionais responsáveis pelas diferentes fases do projeto. O evento acontece no dia 3 de outubro, no Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional da Av. Paulista, em São Paulo. As inscrições estão abertas através do site do evento.

Nomes importantes do mercado, como Joana Henning, produtora do Estúdio Escarlate, Bruno Bluwol, head de produções da Disney, e o diretor Marcus Baldini, entre outros, estarão à frente dos conteúdos. A programação passará pelas etapas de pesquisa, desenvolvimento e roteiro; produção e viabilidade das narrativas; direção, arte e casting; pós-produção, fotografia/VFX sonorização (som direto, trilha e finalização de áudio); comercialização, distribuição e divulgação das produções audiovisuais. Ao final do dia, os participantes terão a oportunidade de assistir ao filme em primeira mão, em sessão exclusiva.

O Expocine Decupa é uma parceria com o ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros e CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola.