Longa de Felipe Sholl, “Ruas da Glória”, conclui filmagens no Rio de Janeiro

Foto: Daniel van Hoogstraten, Alan Ribeiro, Diva Menner, Jade Sassará, Felipe Sholl, Sandro Aliprandini e Caio Macedo © Íra Barillo

Novo longa-metragem do diretor e roteirista Felipe Sholl, “Ruas da Glória”, encerra as filmagens no Rio de Janeiro. Tendo a Cinelândia, Glória e Lapa como algumas das principais locações, o filme é produzido por Daniel van Hoogstraten, da Syndrome Films, em coprodução com a RioFilme – Prefeitura do Rio de Janeiro e o Telecine. A distribuição fica por conta da Vitrine Filmes, com planos de lançá-lo em 2024.

A história acompanha Gabriel (interpretado por Caio Macedo), um rapaz do Recife que decide se mudar para o Rio de Janeiro após o falecimento da avó. Após a chegada, apaixona-se perdidamente por Adriano (Alejandro Claveaux), um exuberante e misterioso garoto de programa vindo do Uruguai. No núcleo central, também estão Mônica (Diva Menner), mulher trans que gerencia o Bar da Glória, Laila (Jade Sassará), Mateus (Alan Ribeiro) e Roger (Sandro Aliprandini), garota e garotos de programa, sendo eles também companheiros de Mônica.

Ainda que seja um projeto de ficção, a produção faz uso de características da linguagem documental com o propósito de alcançar maior veracidade para a história. Para isso, o filme mergulha na atmosfera das locações reais, usando como suporte a fotografia apurada, de Léo Bittencourt, em sincronia com o realismo.

“Ruas da Glória” é o segundo longa-metragem do diretor de Felipe Sholl, que estreou com “Fala Comigo” (2016) e também com a autoria em roteiros, como os de “Hoje” (2011), “Trinta” (2014), “M-8: Quando a Morte Socorre a Vida” (2019) e “Casa de Antiguidades” (2020). Nesta nova parceria com Daniel van Hoogstraten, Felipe prioriza um projeto em que a diversidade de suas cabeças de produção e do elenco são pilares fundamentais para a concepção de uma história sobre descobertas e relações afetivas em espaços não convencionais.