Residência artística LAB Cinema Expandido está com as inscrições abertas

A interação entre o cinema, o espaço físico da apresentação e o efeito dessa experiência no espectador é o conceito básico do Cinema Expandido, que aponta para novos dispositivos e práticas espectatoriais, com fortes implicações subjetivas. É justamente esse conceito que norteia a residência artística LAB Cinema Expandido, idealizada pela cineasta Mariana Meliande, que será realizada no Rio de Janeiro, entre junho e agosto de 2023. O LAB propõe uma interlocução entre o cinema e outras áreas (música, dança, dramaturgia, atuação, literatura, artes visuais etc.), tendo como foco a linguagem audiovisual da vídeo-instalação.

Inspirado em residências de cinema internacionais, em um formato ainda inédito no Brasil, como as realizadas em Le Fresnoy (França), Pavillon – Palais de Tokyo (França) e Biennale College Cinema (Itália), o LAB Cinema Expandido se baseia na realização de obras fílmicas, configurando-se como um local de produção, experimentação e difusão pouco explorado no Brasil. O LAB, que tem como tema Rio de Janeiro: Máscaras, Fantasmas e Territórios, irá discutir e atualizar um imaginário para a cidade do Rio de Janeiro, sempre em transformação.

Para tanto, o LAB convidou o multiartista mineiro Cao Guimarães e a cineasta paraguaia Paz Encina para criar obras na cidade, orientar as duplas selecionadas e dar duas masterclasses sobre seus trabalhos e processos criativos. As masterclasses serão abertas ao público em geral, assim como o Ciclo de Conversas – encontros com intelectuais e artistas que abordarão diferentes formas de se criar imagens hoje no Rio de Janeiro, entre 15 de junho e 16 de julho, às sextas, sábados e domingos, na Cinemateca do MAM. Alguns dos nomes já confirmados para o Ciclo são os escritores Alberto Mussa e Luiz Rufino, os artistas Denilson Baniwa, Wescla Vasconcelos e Ana Lira, a artista e professora Paola Leblanc, o carnavalesco Leonardo Bora e o grupo teatral Aquela Cia.

Podem se inscrever no LAB Cinema Expandido artistas que apresentem um projeto, a ser realizado em dupla, que se relacione com a temática Fantasmas, Máscaras e Territórios. As duplas devem ser formadas por uma pessoa ligada diretamente ao cinema e outra pessoa ligada a uma outra forma de arte (artes visuais, música, dramaturgia, atuação, dança, literatura, performance etc.).

O LAB busca reunir artistas, a partir de 20 anos de idade, em início ou meio de carreira, que pensem a cidade e seus arredores através de imagens, sons, performances e outras expressões culturais. Serão selecionadas nove duplas, que terão suas obras produzidas pelo LAB. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado pela equipe do projeto e pelos artistas Cao Guimarães e Paz Encina, que também produzirão cada um uma obra audiovisual. A ideia é que os artistas selecionados e os dois artistas convidados possam contribuir e participar também das obras uns dos outros. Os onze trabalhos finais – obras em vídeo, que possam ser exibidas tanto em salas de cinema, quanto como vídeo instalação – serão apresentados no encerramento do LAB, em uma exposição coletiva.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 14 de maio, através do e-mail labcinemaexpandido@gmail.com. Os interessados devem apresentar portfólio de seus trabalhos, carta de intenção e proposta da obra audiovisual a ser desenvolvida. Serão aceitas inscrições de pessoas residentes ou naturais do Estado do Rio de Janeiro. Os artistas selecionados devem estar disponíveis para participar das atividades entre junho e agosto de 2023. Mais informações sobre as inscrições no site www.labcinemaexpandido.com.

O LAB é coordenado por Marina e pelo cineasta e roteirista Felipe M. Bragança, que também coordena o Ciclo de Conversas, junto com a socióloga e professora Ana Paula Alves Ribeiro. O projeto conta com o patrocínio do FSA/BRDE/Ancine e Ministério da Cultura, através do Edital de Formação SAV/MINC/FSA nº 13, e apoio Cinemateca do MAM. A realização é da produtora Duas Mariola Filmes.