Walter Carvalho ministra workshop gratuito no Cine PE sobre a linguagem da teledramaturgia

O Cine PE – Festival do Audiovisual abre espaço para formação e troca de experiências com um dos maiores mestres da imagem no Brasil. No dia 12 de junho, às 15h, o cineasta Walter Carvalho comanda o workshop gratuito “Teledramaturgia: A Palavra pelo Olhar de uma Interpretação por Dentro da Imagem”, na Sala de Coletivas do Novotel Recife, sede do evento em 2025. Com duração de duas horas, a atividade oferece 70 vagas, mediante inscrição gratuita pelo Sympla.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Walter Carvalho construiu uma filmografia que atravessa diferentes gerações do cinema e da televisão brasileira. Com uma sensibilidade única para a luz e o enquadramento, assinou a direção de fotografia de clássicos como “Central do Brasil” (1998), “Madame Satã” (2001), “Lavoura Arcaica” (2001), “Amarelo Manga” (2002), “Carandiru” (2003), “Baixio das Bestas” (2007), “Febre do Rato” (2012) e, mais recentemente, “O Filme da Minha Vida” (2017) e “O Beijo no Asfalto” (2018).

Na televisão, também marcou presença em grandes produções como “O Rei do Gado” (1996), “O Rebu” (2014), “Justiça” (2016), “Pantanal” (2022) e “Renascer” (2024), nas quais acumulou as funções de diretor de fotografia e codiretor, ajudando a consolidar uma estética cinematográfica dentro da teledramaturgia nacional.

Além do trabalho atrás das câmeras, Walter também tem uma sólida trajetória como diretor. Entre seus principais títulos estão “Cazuza – O Tempo Não Pára” (2004), “Raul – O Início, o Fim e o Meio” (2012) e “Budapeste” (2009), este último baseado no romance homônimo de Chico Buarque.

No workshop, o cineasta propõe uma imersão no processo de construção da imagem dentro da teledramaturgia, refletindo sobre como a câmera interpreta e amplifica a palavra através do olhar. A proposta é revelar o papel narrativo da imagem como uma extensão do ator, do texto e da emoção.