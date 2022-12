‘Streets of Rage’: Game clássico da SEGA receberá adaptação para os cinemas

As adaptações de videogames para os cinemas sempre são bastante aguardadas pelos fãs de ambas as formas de entretenimento. E, recentemente, muitas franquias de jogos estão recebendo adaptações para as telonas e telinhas, seja no formato de filmes ou séries para a televisão ou streaming. Nesse mês de novembro, a Lionsgate anunciou que adquiriu os direitos de adaptação do clássico ‘Streets of Rage’, da SEGA, para os cinemas.

A data de lançamento do longa ainda não foi anunciada, mas o roteiro está sendo escrito por ninguém menos do que Derek Kolstad, criador e escritor da franquia de ação ‘John Wick’, protagonizada por Keanu Reeves .

Em seu comunicado inicial, o roteirista falou sobre o projeto: “Quando Dmitri [um dos produtores do filme] mencionou pela primeira vez a ideia de fazer um filme de Streets of Rage, eu imediatamente surtei. E para trabalhar com a SEGA? O pequeno Derek de 10 anos ainda está sorrindo.”

Já o supervisor do projeto pela SEGA comentou sobre a oportunidade de levar o game para as telonas: “A Lionsgate é um dos estúdios mais dinâmicos da indústria do entretenimento atualmente. Estamos ansiosos para trabalhar com eles, Derek e nossos brilhantes produtores para dar vida a esta incrível propriedade.” No estilo de luta, ‘Streets of Rage’ foi lançado entre 1991 e 1994, em três títulos, e marcou os anos 90 no que tange aos videogames. A SEGA lançou o quarto jogo da franquia em 2020, trazendo-o para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC.

Melhores games do Sega Genesis

Também conhecido como Mega Drive , o Sega Genesis foi um dos consoles mais populares dos anos 90, competindo com as opções da Nintendo. Além da franquia ‘Streets of Rage’, marcada pelo segundo título por conta dos gráficos e trilha sonora, alguns dos melhores games que esse console podia rodar na época eram:

Sonic 3

Sonic the Hedgehog 3 traz, sem dúvidas, todos os componentes de um bom título da franquia. Com gráficos brilhantes e uma gameplay frenética, o game traz elementos clássicos dos anteriores e inova em outros aspectos. O jogo ainda permite uma diversão não linear e exploração, combinando muito bem com a velocidade do ouriço mais amado do mundo.

Street Fighter II’

A edição especial de Street Fighter Dash, lançada e desenvolvida pela Capcom, é definitivamente um dos melhores games que rodam no Sega Genesis, com animações fluidas e mecânicas variadas e bem balanceadas. Vale destacar que a sequência traz os chefões do primeiro lançamento como personagens jogáveis, e por esse e outros motivos ela é jogada até hoje em emuladores.

Mortal Kombat II

Mais um icônico jogo de luta, Mortal Kombat II traz violência gráfica e ótimas mecânicas, sendo considerado uma das melhores sequências já feitas, em comparação com o seu título anterior. Além do avanço nos gráficos, o áudio foi polido e os controles se tornaram mais acessíveis. Na época, era considerado um dos melhores games que podiam ser jogados no Mega Drive.

Phantasy Star IV

Título autoral da Sega, Phantasy Star IV foi o último game da sequência multiplayer, que nos anos 90 fazia um sucesso tremendo. As cenas do jogo eram conhecidas pela sua inspiração em mangás, e o sistema de combate em turnos trazia algumas inovações. Além disso, o quarto game da franquia era mais rico, já que jogadores podiam interagir com itens do cenário.