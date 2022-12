Filme sobre o sequestro do voo 375 da Vasp tem filmagens iniciadas

Brasil, 1988. Um motorista de trator desempregado sequestra o voo 375 da Vasp e ordena ao comandante Murilo que desvie a rota do avião. Esse é o enredo, baseado numa história real, do novo filme nacional “O Sequestro do Voo 375”, que teve suas filmagens iniciadas no último dia 15 de novembro.

Produzido pelo Estúdio Escarlate em coprodução com a Star Original Productions e LTC, o longa está previsto para estrear nos cinemas em 2023, e conta com a direção de Marcus Baldini e produção de Joana Henning.

O ator Danilo Gragheia interpreta o piloto Murilo e Jorge Paz será o sequestrador Nonato. Entre os outros nomes do elenco estão Roberta Gualda, Cesar Melo, Juliana Alves, Arianne Botelho, Diego Montez e Wagner Santisteban.