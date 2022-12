Filme aborda a origem do Mangue Beat

O Mangue Beat, movimento musical e estético que nasceu em Pernambuco nos anos 90, mudou a visibilidade das periferias e das manifestações culturais da região metropolitana de Recife e colocou o estado na rota do mercado musical mundial, após o lançamento de bandas como Chico Science e Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. O filme “Manguebit” experimenta a liberdade do pensar do mangue por meio de uma linguagem multifacetada, que reúne ideias e ideais, refletindo a ousadia que deu vazão ao grande símbolo do movimento: uma antena parabólica enfiada na lama dos estuários.

Produção original do CineBrasilTV, o documentário dirigido por Jura Capela, estreia na programação do canal no dia 3 de dezembro, na faixa Filme do Mês, às 21h30.

Com depoimentos que abordam a origem do Mangue Beat, o filme, que participou de mais de uma dezena de festivais, nacionais e internacionais, fala do movimento musical surgido em Pernambuco no início dos anos 1990 que tem como influência os ritmos regionais tradicionais e, música pop e alternativa internacional. Considerado renovador no cenário musical brasileiro, reverberou nas outras artes por todo o Brasil, como no audiovisual, moda, cibernética e nas artes plásticas. Uma ousadia que teve como símbolo do movimento uma antena parabólica enfiada na lama dos estuários.

Participam do filme artistas e personagens da área musical que viveram e/ou participaram do movimento, como Otto, Siba, Xico Sá, Jorge Dú Peixe, dentre outros.