Cristiane Oliveira finaliza filmagens de seu terceiro longa, “Até que a Música Pare”

Foto: Cristiane Oliveira dirige a atriz Cibele Tedesco © Gustavo Galvão

A cineasta gaúcha Cristiane Oliveira acaba de filmar seu terceiro longa-metragem, “Até que a Música Pare”, cujo roteiro foi um dos dez selecionados em meio a mais de 500 inscrições para o laboratório de roteiros do Festival de Berlim, o Talents Script Station. A produção é de Aletéia Selonk, da Okna Produções, que foi responsável também pelos outros dois filmes da diretora, “Mulher do Pai” (disponível na Apple TV e no canal da Okna no Vimeo) e “A Primeira Morte de Joana” (selecionado para mais de 40 festivais e premiado em Gramado com três Kikitos, inclusive o do júri da crítica).

O filme é protagonizado por Cibele Tedesco e Hugo Lorensatti, ambos do renomado grupo teatral Miseri Coloni, de Caxias do Sul (RS). A filmagem ocorreu em setembro, em três cidades da Serra Gaúcha: Antônio Prado, Veranópolis e Nova Bassano.

Ao centro da trama está o casal Alfredo e Chiara. Obrigada a encarar a solidão depois que o último filho sai de casa, ela decide acompanhar o marido nas viagens dele como vendedor pelos botecos da serra. A confiança de mais de 50 anos de casados se quebra, quando Chiara conhece a vida que Alfredo leva na estrada e ele descobre que algo mais a perturba.

Em sua equipe, “Até que a Música Pare” conta com Julia Zakia (“Periscópio”), na direção de fotografia; Adriana Nascimento Borba (“Mulher do Pai”) assina a direção de arte; e a montagem é de Tula Anagnostopoulos, premiada em Gramado 2021 por “A Primeira Morte de Joana”.

Além de Cibele Tedesco e Hugo Lorensatti, o elenco do longa inclui Elisa Volpatto (da série “Bom Dia, Verônica”), o ator italiano Nicolas Vaporidis (“Todo o Dinheiro do Mundo”, de Ridley Scott) e reconhecidos talentos locais.

Na equipe italiana, capitaneada pelo produtor Emanuele Nespeca (“Il Futuro”), da Solaria Films, há ainda a dupla responsável pela pós-produção de som, Gianfranco Tortora (“Uma Questão Pessoal”) e Massimo Filippini (“O Mistério de Silver Lake”), bem como a compositora Ginevra Nervi (“Non Odiare”).

“Até que a Música Pare” é uma produção da Okna Produções, empresa baseada em Porto Alegre, em coprodução com a italiana Solaria Films. O longa, que se encontra em fase de montagem, tem distribuição no Brasil assegurada pela Pandora Filmes.

Vencedor do prêmio para projetos com potencial de coprodução do edital Brasil-Itália (2016), promovido em conjunto pela ANCINE e pelo Ministério da Cultura italiano, o projeto participou do evento de mercado When East Meets West (Trieste, na Itália), do EAVE on Demand e do Talents Script Station (Berlim, Alemanha).

A parceria entre a produtora Aletéia Selonk e Cristiane Oliveira vem de longa data. Em 2016, estrearam o primeiro longa da diretora, “Mulher do Pai”, premiado no Festival do Rio (melhor direção, fotografia e atriz coadjuvante), que teve a estreia internacional no Festival de Berlim 2017. Em 2021, realizaram a primeira exibição de “A Primeira Morte de Joana”, no Festival Internacional de Cinema da Índia, em Goa, e, desde então, o filme percorre festivais e conquista prêmios pelo mundo. O lançamento no circuito comercial brasileiro acontecerá no primeiro semestre de 2023, com distribuição da Lança Filmes.