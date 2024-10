Cine Concerto exibe “Central do Brasil” com trilha executada ao vivo pela Orquestra de Câmara ALMAI-SP

O Cine Concerto Central do Brasil exibe o clássico do cinema nacional com trilha executada ao vivo pela Orquestra de Câmara ALMAI-SP, com participação especial do compositor Antonio Pinto, no dia 13 de outubro, às 18h, no Teatro Bravos (Rua Coropé, 88, Pinheiros), em São Paulo.

Antonio Pinto faz participação especial ao piano, com a Orquestra de Câmara ALMAI-SP sob o comando do maestro Flávio Lago.

Antonio Pinto é compositor da trilha sonora de grandes filmes nacionais e internacionais como “Central do Brasil”, “Abril Despedaçado”, “Cidade de Deus”, “Colateral”, “Senhor das Armas”; documentários como “Senna” e “Amy” (vencedor do Oscar em 2016); além das séries “Dom”, “Sob Pressão” e “Mosquito Coast”.

A Orquestra de Câmara ALMAI – SP é um grupo formado pela Associação Livre de Música e Artes Integradas de São Paulo. Pioneira deste segmento no país, a ALMAI-SP é especializada na conexão entre a música e as mais variadas disciplinas artísticas.

Anselmo Mancini é responsável pela idealização e direção musical do Cine Concerto Central do Brasil. Doutor e mestre em Audiovisual, e bacharel em Composição Musical, pela Universidade de São Paulo – USP, é uma das referências do segmento de Cine Concertos no país, tendo no currículo produções de trilha sonora ao vivo dos filmes “Central do Brasil”, “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, “Sonhos”, “Psicose”, “O Exorcista”, “Blade Runner”, entre outros.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 200 e podem ser adquiridos no Sympla.