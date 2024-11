Disney+ estreia série com Bruna Marquezine e Sergio Malheiros

Estrelada por Bruna Marquezine (Bia) e Sergio Malheiros (Victor), a série “Amor da minha Vida”, recomendada para maiores de 18 anos, acompanha dois melhores amigos que vivem momentos diferentes em suas vidas. Victor está em um relacionamento que entrou no piloto automático, enquanto tenta salvar a loja de lustres de seu pai e apoiar as decisões, muitas vezes equivocadas, de Bia. Já ela coleciona namoros rápidos e sem profundidade, repleto de desilusões reais que a levam a desacreditar do amor. Desiludida com a carreira de atriz e com o amor, Bia conhece Marcelo (Danilo Mesquita) e, pela primeira vez, acha que encontrou o amor da sua vida.

Para celebrar a estreia, hoje (22/11) o Disney+ transmitirá o primeiro episódio da série em uma live exclusiva no TikTok no perfil oficial da plataforma com reexibição entre 17h e 20h. Essa transmissão será direcionada ao público maior de 18 anos, proporcionando uma oportunidade única para os fãs assistirem ao conteúdo de maneira interativa e em tempo real.

A série com 10 episódios, todos já disponíveis no streaming, ainda conta com nomes como Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa e Bruna Spínola. O elenco vive histórias de personagens que exploram a pluralidade das relações, a sexualidade de forma intensa e as dores e delícias da independência da vida adulta.

Produzida pela Barry Company em parceria com a Intro Pictures, com a direção geral de René Sampaio e criação de Matheus Souza, “Amor da minha Vida” conta com a direção de cena dos próprios (René e Matheus), juntos de Tatiana Fragoso e Bruna Marquezine como codiretora. O roteiro é assinado por Matheus Souza, Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri como colaboradora de roteiro.