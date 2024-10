Curta-metragem “Virtualidade” estreia em festival de Nova Iorque

Marta Torres irá representar, pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil em Nova Iorque, com a estreia mundial de seu segundo curta-metragem, “Virtualidade”. A produção independente fará parte, entre os dias 16 e 20 de outubro, do Chelsea Film Festival, em Manhattan, festival focado em apresentar novos diretores, produtores e atores do audiovisual. “Virtualidade”, que estreia com o prêmio de “best staff pick” conferido pelo Around Film Festival Paris, é o único curta considerado no gênero “experimental” dentre os 22 filmes internacionais e marca a trajetória da cineasta brasileira com uma narrativa que se diferencia das práticas e estilo do cinema comercial ou industrial.

Praticamente planejado e executado inteiramente por uma mulher, da concepção até a apresentação no festival, “Virtualidade” é um tributo ao cinema mudo, com takes em preto e branco amarelado, que provocam no público reflexões trazidas pelas novas tecnologias.