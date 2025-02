TV Cultura estreia série sobre Modernismo, de Helio Goldsztejn

Para celebrar a Semana de Arte Moderna de 1922, a TV Cultura estreia a nova série “Aqueles Dias”, que tem criação e direção geral de Helio Goldsztejn, em parceria com o diretor Beto Marques e Thaís Taverna, que também assina a fotografia. Exibida em quatro episódios, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, às 23h, a obra objetiva aproximar o Modernismo dos jovens e da contemporaneidade de uma forma lúdica e atrativa, tendo entre seus protagonistas artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia.

Os últimos anos da década de 1910 foram marcados por eventos que moldaram o mundo. Uma Guerra Mundial, a gripe espanhola, as primeiras greves e mudanças do campo para a cidade. Ambientada entre 1917 e 1922 no Brasil, a série “Aqueles Dias” explora a influência desse cenário em figuras como Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, mostrando suas relações, paixões e rivalidades. Histórias humanas, contadas também através de postagens nas redes sociais dos personagens.

Com um toque contemporâneo, ironia e humor, que muito se deve ao roteiro de Arthur Warren e Fábio Brandi Torres, a série permite que no início do século XX os artistas tenham acesso à internet enquanto são conduzidos por uma mulher trans, mestre de cerimônia, que sabe o que acontecerá cem anos depois.

A série traça paralelos entre os jovens modernistas do passado e os dilemas vividos pelos jovens de hoje. E, diante da gênese do Modernismo brasileiro, os personagens enfrentam desafios pessoais e coletivos, culminando na Semana de Arte Moderna de 1922.

Produzida pela B2 Produções, com coprodução da Lira Filmes e Núcleos Criativos, “Aqueles Dias” traz em seu elenco Tássia Dhur (Anita Malfatti), Bruno Lourenço (Mário de Andrade), Marina Mathey (Jení), Eduardo Borelli (H.), Ivan Arcurshin (Oswald de Andrade), Màrjorie Gêrardi (Tarsila do Amaral), Johnnas Oliva (Menotti del Picchia), Regina Braga (Magda), Luciano Bortoluzzi (Tio Kruger), Ariane Aparecida (Miss Cyclone), Elisa Telles (Landa), Débora Duboc (Betty Kruger) e Ricardo Gelli (Theo).

Exibida pela primeira vez em TV aberta, “Aqueles Dias” fez sua estreia na seleção oficial da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A série foi filmada integralmente em São Paulo, em locais emblemáticos da cidade, como o Theatro Municipal, o Palácio dos Campos Elíseos, o Casarão Histórico da Rua Conselheiro Nébias, o Largo da Memória e o Parque da Luz.

A produção foi realizada por meio de leis da Ancine, Lei Rouanet e Proac, com o patrocínio do Itaú e Rede, União Química, Galp e Fundo Verde.