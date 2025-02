De 12 a 23 de fevereiro, a Cinemateca Brasileira apresenta a mostra Restaurados da América Latina, com uma seleção 26 obras, entre longas e curtas-metragens. São filmes recentemente restaurados pela própria Cinemateca e por outras instituições de preservação da América Latina.

A mostra tem como objetivo reforçar a importância do trabalho de preservação e restauração de instituições latino-americanas. A seleção também busca oferecer um panorama da riqueza e diversidade do cinema em nosso continente. Com esse intuito, algumas sessões contarão com clipes comparativos de “antes e depois” dos processos de restauração e comentários das equipes técnicas da Cinemateca Brasileira.

O público da Cinemateca Brasileira terá a oportunidade de assistir uma programação diversa, composta por longas e curtas-metragens, ficções e documentários, incluindo registros inéditos do continente, filmes clássicos e pioneiros da América Latina. A preservação da memória cinematográfica, aqui, se dá pela sua recuperação e compartilhamento.

A programação abre no dia 12 de fevereiro, às 20h, com uma sessão dupla com o curta “Apuros de Genésio” (1940, Sul América Filme) e o longa “Meteorango Kid” (1969, André Luiz Oliveira), ambos restaurados pelo Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca Brasileira.

As sessões mesclam obras de diferentes países e acervos, a partir de aproximações temáticas e estéticas. Em Pioneiros Reencontrados, é dado destaque aos trabalhos que permitiram a descoberta de materiais raros de obras latino-americanas do início do século passado. Na obra “Em Busca de Maria” (Luis Ospina, Jorge Nieto, Colômbia, 1985), o primeiro longa-metragem colombiano, feito em 1922, é resgatado a partir dos únicos quatro planos sobreviventes. Já o segundo filme da sessão, “Luis Pardo” (Enrique Cornejo Villanueva, Peru, 1927), é considerado o longa-metragem de ficção peruano mais antigo que passou por um processo de restauro.

Compõem ainda a programação obras clássicas como “Memórias do Subdesenvolvimento” (Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1968), um registro da revolução socialista e considerado um dos mais importantes filmes latino-americanos já feitos. Por sua vez, “Prisioneiros da Terra” (foto, Mario Soffici, Argentina, 1939) cria um retrato rico e honesto do conflito de classes a partir da adaptação de contos do uruguaio Horacio Quiroga. Além de suas conquistas cinematográficas, o filme também é um importante registro do dialeto guarani, que agora está praticamente perdido.

Unindo o trabalho de instituições de todo o continente, a seleção de filmes propõe uma reflexão sobre a importância da preservação e do restauro audiovisual. Revela também a riqueza do cinema latino-americano, bem como saúda os esforços empenhados em prol da memória cinematográfica e cultural.

Além das sessões, a programação conta com uma palestra, no dia 20 de fevereiro, sobre os processos de preservação e restauração de filmes, com a equipe do Laboratório de Imagem e Som da Cinemateca Brasileira. O evento contará com intérprete de Libras e será transmitido ao vivo pelo canal da instituição no Youtube.

Um catálogo também estará disponível online no site da Cinemateca Brasileira.

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

A curadoria de filmes inclui ainda sete obras restauradas pela Cinemateca, resultantes de ações específicas, com recursos de leis de incentivo, iniciativas independentes ou por meio de parcerias internacionais, como o Hoover Institution Library & Archives, da Universidade de Stanford.

A programação das obras internacionais contou com o apoio de diferentes organizações parceiras que integram a Federação Internacional de Arquivos de Filmes (FIAF) e a Coordenadora Latino-americana de Arquivos de Imagens em Movimento (CLAIM), incluindo a Cinemateca de Bogotá, a Cineteca de Bologna, a Cineteca Nacional de Chile, a Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, o Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, o Instituto Mexicano de Cinematografía, o Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, a World Film Foundation e o o British Film Institute.

A programação completa da mostra está disponível em cinemateca.org.br.