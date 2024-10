Programa mensal do MIS exibe “O Porteiro da Noite”, clássico filme italiano de 1974

O Cinematographo, programa mensal do MIS que realiza exibições de filmes com trilha sonora executada ao vivo, traz em outubro “O Porteiro da Noite”, clássico italiano da década de 1970. A sessão, primeira edição do programa indicada apenas para maiores de idade, acontece no dia 13, às 15h, e a música fica por conta da banda Fermento.

Lançado 50 anos atrás, em 1974, o longa colocou a diretora Liliana Cavani como uma das realizadoras mais provocativas de sua época. Na trama, Lucia Atherton (Charlotte Rampling), uma sobrevivente do Holocausto, reencontra Max (Dirk Bogarde), um ex-oficial nazista que agora trabalha como porteiro de um hotel de luxo em Viena. Durante a guerra, Max foi seu torturador em um campo de concentração, mas os dois desenvolveram uma relação sadomasoquista. Anos depois, o reencontro reaviva a dinâmica doentia de poder e submissão entre eles, mergulhando-os novamente em um relacionamento marcado por violência, traumas e desejo.

“O Porteiro da Noite” traz uma história que explora os erotismos, a violência e os traumas de um casal controverso em seu contexto político. Em 2019, o filme ficou em 32º lugar em uma lista elaborada pela BBC dos 100 melhores filmes dirigidos por mulheres, com votos de 400 críticos ao redor do mundo.

Além de “O Porteiro da Noite”, Liliana Cavani também é conhecida por títulos como “Francesco: a História de São Francisco de Assis” (1989), “O Retorno do Talentoso Ripley” (2002), “A Ordem do Tempo” (2023), entre outros.

Cinematographo – O Porteiro da Noite

Data: 13 de outubro, às 15h

Local: Auditório MIS (174 lugares) – Av. Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo/SP

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis na plataforma Megapass (online) e na bilheteria do MIS

Classificação: 18 anos