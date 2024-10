Confira os projetos premiados no 14º BrLab

O BrLab – Laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais chegou ao fim de sua 14ª edição, em uma cerimônia com entrega de certificados e prêmios aos participantes.

Apesar de o BrLab não ser um evento de caráter competitivo, ele oferece valores e estímulos para alguns projetos selecionados graças ao apoio de empresas e instituições parceiras, conferindo ainda mais oportunidades, além de todo o trabalho desenvolvido durante os workshops.

Confira os resultados da edição de 2024:

Prêmio de Distribuição Vitrine Filmes

Aquisição para distribuição em cinemas e outras mídias no território brasileiro a um projeto brasileiro participante.

PROJETO PREMIADO: SEREIA LTDA – Brasil, São Paulo

Prêmio Pop Up Film Residency

Residência artística cinematográfica personalizada de três semanas.

PROJETO PREMIADO: SÓ MAIS UMA MÃE – Brasil, Pernambuco

Prêmio TFL Next + Projeto Paradiso

Com o apoio do Projeto Paradiso, o projeto vencedor irá participar de um dos workshops online da TorinoFilmLab em 2024.

PROJETO PREMIADO: SEREIA LTDA – Brasil, São Paulo

Prêmio Cinéma en Développement

Programa personalizado para um dos diretores participantes, incluindo reuniões individuais com profissionais renomados do setor e acesso às projeções no Cinéma en Construction.

PROJETO PREMIADO: SÓ MAIS UMA MÃE – Brasil, Pernambuco

Prêmio Cesnik, Quintino, Salinas, Valerio & Fittipaldi

Um prêmio de assessoria jurídica de até seis horas a um dos projetos participantes. O projeto receberá também consultoria do CQS/FV, que poderá ser utilizada para assessoria jurídica que envolva direito brasileiro, ou consultoria para estruturação de modelos de negócio.

PROJETO PREMIADO: ANA – Brasil, Bahia

Prêmio Bogotá Audiovisual Market

Seleção direta de um projeto brasileiro de longa-metragem à categoria de Film Projects de 2024 do BAM.

PROJETO PREMIADO: AREIA VERMELHA – Brasil, Paraná