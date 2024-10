Cinemateca Brasileira participa da programação do 43º Festival de Cinema Silencioso de Pordenone

A Cinemateca Brasileira estará presente na 43ª edição de Le Giornate del Cinema Muto I Pordenone Silent Film Festival, um dos principais festivais de cinema silencioso, neste mês de outubro, na Itália. A programação exibirá filmes restaurados recentemente pela instituição e contará com o lançamento da versão em inglês do livro “A Restauração da Cor do Cinema Silencioso no Brasil: Identificação, Conservação e Técnicas” (Color Restoration of Silent Cinema in Brazil: Identification, Conservation, and Techniques), da técnica de conservação e restauro de filmes da Cinemateca, Luisa Malzoni. Dentro do programa América Latina, o festival apresenta cinco curtas-metragens silenciosos restaurados e digitalizados entre 2022 e 2023.

No dia 11 de outubro, será exibida uma compilação de Curtas-metragens Etnográficos de Dina e Claude Lévi-Strauss, que conta com registros fílmicos da expedição ao interior do Mato Grosso pelo casal Dina e Claude Lévi-Strauss, em 1935. Para a sessão em Pordenone, serão apresentados os curtas: “Os Trabalhos do Gado no Curral de uma Fazenda do Sul de Mato Grosso”, “A Vida de uma Aldeia Bororo” e “Cerimônias Funeraes entre os Índios Bororo II”, restaurados com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo em 2022.

No dia seguinte, 12 de outubro, será exibido o filme “Apuros do Genésio” (foto), restaurado no âmbito do Projeto Nitratos da Cinemateca Brasileira, em 2023, projeto que promoveu a conservação, catalogação e digitalização de filmes em nitrato do acervo da Cinemateca, a coleção mais antiga do cinema brasileiro, com obras produzidas nas cinco primeiras décadas do século XX. O curta é um esquete de 1940, encenado pelo multiartista humorista Genésio Arruda, trazendo uma “brincadeira cinematográfica” para anunciar os seus próximos espetáculos.

Além das sessões, a Cinemateca Brasileira também participa da programação de lançamentos de livros. No dia 9 de outubro, será lançada a versão em inglês do livro “A Restauração da Cor do Cinema Silencioso no Brasil: Identificação, Conservação e Técnicas” (Color Restoration of Silent Cinema in Brazil: Identification, Conservation, and Techniques), da pesquisadora Luisa Malzoni. A publicação documenta a experiência de Malzoni, que é técnica e pesquisadora da instituição, no restauro de filmes com tingimento e viragem na Cinemateca Brasileira, entre 2008 e 2024. As versões em português e inglês do livro estão disponíveis para acesso gratuito no site da Cinemateca Brasileira, ou através deste link.

As viagens do casal Dina e Claude Lévi-Strauss também estarão no livro “Les Plus Vastes Horizons du Monde”, que será lançado na França pela Éditions Chandeigne. Organizada pelo presidente do Conselho de Administração da Sociedade Amigos da Cinemateca, Carlos Augusto Calil, e pelo professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, Samuel Titan Jr., a publicação reúne textos inéditos escritos no Brasil por Claude Lévi-Strauss e imagens dos filmes do casal restaurados pela Cinemateca Brasileira. O lançamento aconteceu no dia 4 de outubro, na Librairie Compagnie, em Paris, com a presença do professor Samuel Titan Jr.