LATC expande de seu projeto audiovisual de impacto social para a Baixada Fluminense

Com sua nova parceria com a Cia. Encena de Nova Iguaçu, o Latin American Training Center-LATC expandiu seu projeto audiovisual de impacto social, “Fazendo meu Primeiro Filme”, para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

“Fazendo meu Primeiro Filme” é um projeto ESG de inclusão social das comunidades e municípios do Rio de Janeiro através do audiovisual. Cada edição do curso oferece entre 15 e 20 vagas para jovens de 15 a 24 anos, que irão aprender as técnicas cinematográficas e produzir curtas-metragens feitos com o celular.

O projeto é uma iniciativa do Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). No município do Rio de Janeiro, os principais parceiros são a ABC Cursos de Cinema, a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio), a RioFilme, o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual-SICAV, e outros patrocinadores e apoiadores estratégicos do setor privado.

A Cia. Encena é uma associação cultural privada sem fins lucrativos de Nova Iguaçu que atua nas áreas de direitos humanos, saúde, educação, arte, bem-estar, lazer, entre outras. Oferece eventos, produtos, suporte, treinamento e networking para desenvolver a criatividade e a economia da cultura no município da Baixada Fluminense.

Junto com a Cia. Encena, as parcerias estratégicas para esta iniciativa em Nova Iguaçu são a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Escola CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil-Estados Unidos e a Casa da Juventude Iguaçuana.

Ministrado pelo Professor Pedro Dannemann, o curso oferece uma introdução ao mundo audiovisual para incentivar jovens a entrar no mundo profissional de cinema. Os tópicos do curso abrangem do desenvolvimento do roteiro até a edição da imagem e som do filme. As inscrições estão abertas até 15 de outubro, e as aulas e mentorias presenciais serão realizadas na Casa da Juventude Iguaçuana, a partir de janeiro, com uma mostra dos filmes feitos pelos alunos no dia 22 de fevereiro, na Casa de Cultura Teatro Sylvio Monteiro, em Nova Iguaçu.

Mais informações estão disponíveis em https://ciaencena.org.br/2024/09/24/nova-parceria-cia-encena-e-latc-impulsiona-a-formacao-audiovisual-em-nova-iguacu