Terminam as filmagens de “A Mulher ao Lado”, de Bárbara Paz e André Faccioli

Foto: Alejandro Claveaux em cena do filme © André Faccioli

Um designer, que vive em um ambiente moderno com sua família, vê sua realidade e intimidade questionada ao se deparar com a presença da janela da vizinha apontando para a sua casa. Essa é a premissa de “A Mulher ao Lado”, um filme de Bárbara Paz e André Faccioli, que acaba de encerrar as filmagens em São Paulo. O longa propõe uma reflexão sobre os limites da privacidade, as tensões da convivência e as sutis fronteiras que aproximam as pessoas.

A trama do filme gira em torno de Leonardo (Alejandro Claveaux), um designer de objetos reconhecido internacionalmente, que vive em uma casa icônica da arquitetura modernista brutalista brasileira, ao lado de sua esposa (Bárbara Paz) e de seu filho (Pedro Botine). A rotina da família é subitamente abalada quando Victoria (Maria Casadevall), a vizinha, decide abrir uma janela que dá diretamente para a casa de Leonardo. Livre e independente, Victoria desperta um certo incômodo, provocando um confronto que traz uma reflexão sensível sobre como lidamos com nossos medos, afetos e as conexões que construímos com aqueles que nos cercam.

Além de interpretar Ana, esposa de Leonardo, que faz o possível para manter a paz no lar, equilibrando a tensão entre o marido e a vizinha, Bárbara Paz dirige seu primeiro longa de ficção. A equipe de direção do filme foi composta por André Faccioli, que também faz sua estreia na direção, e Marcelo Sebá.

O longa é a 4ª produção sob direção de Bárbara Paz. Entre os seus trabalhos de destaque está o documentário “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou” (2019), que foi escolhido para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Internacional, em 2020.

Junto a Maria Casadevall, Alejandro Claveaux e Bárbara Paz, integram o elenco Débora Duboc, Guida Vianna, Genezio de Barros, Pathy Dejesus, Roderick Himeros, Camila Motta, Gabrielle Joie, Nizo Neto, Thereza Falcão, Theodoro Cochrane, Andrea Mattar, Thomas Basso e Ligia Yamaguti.

Com roteiro assinado por Andrés Duprat, o filme é baseado na ideia original de Mariano Cohn e Gastón Duprat, dupla premiada com o Goya de Melhor Filme Ibero-americano por “O Cidadão Ilustre”.

A produção é de Eduardo Rosemback (“Minha Obra-Prima”, “A Jaula”) e Guilherme Valentini, da Moovie Productions (“Desejos S/A”, “Guga por Kuerten”, “How to be a Carioca”), com direção de fotografia de André Faccioli, em colaboração com Ulisses Malta, direção de arte de Cássio Amarante e direção artística de Bárbara Paz, André Faccioli e Marcelo Sebá.

A previsão de estreia de “A Mulher ao Lado” é em 2026.