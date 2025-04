“Estranho Caminho” entra em cartaz no CineSesc do Rio, Pará, Maranhão e Paraná

O longa-metragem “Estranho Caminho”, dirigido por Guto Parente, está em cartaz, neste mês de abril, na programação do CineSesc. O filme foi consagrado em quatro categorias no Festival de Tribeca (2023): Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia e Melhor Performance. No Brasil, também foi reconhecido no Festival do Rio e na Mostra de Cinema de Tiradentes.

No Rio de Janeiro, serão mais de 20 exibições gratuitas ao longo do mês, em 11 cidades. Também estão programadas exibições no Maranhão, Pará e Paraná.

A trama acompanha um jovem cineasta que, ao visitar sua cidade natal, é surpreendido pelo avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, de quem está afastado há mais de dez anos. Depois do encontro, eventos estranhos começam a acontecer.