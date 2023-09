BrLab Anuncia projetos selecionados para sua 13ª edição

O BrLab, evento anual focado na formação, networking e intercâmbio de profissionais do mercado audiovisual anuncia os projetos e profissionais selecionados para participar dos workshops BrLab Features e BrLab Audience Design da sua 13ª edição, que acontecerá de 16 a 23 de novembro, na cidade de São Paulo.

O BrLab Features é um laboratório internacional realizado desde 2011 e que recebe inscrições de projetos de longa-metragem de ficção vindos de qualquer país da América Latina, da Península Ibérica e da Itália. Os projetos participantes do BrLab Features de fora de São Paulo e do Brasil recebem Bolsas Ibermedia para sua participação, oferecidas pelo Programa Ibermedia, patrocinador do BrLab desde 2011. Durante a realização do BrLab Features, produtores, diretores e roteiristas representantes dos projetos selecionados recebem consultorias integrais em pilares fundamentais para uma melhor realização de seus filmes: roteiro, direção, produção e distribuição. O BrLab Features acumula casos bem-sucedidos de longas lançados no Brasil e no exterior e se consolidou, nos últimos anos, como um espaço de referência internacional.

Já o BrLab Audience Design, apresentado e co-realizado em parceria com o Projeto Paradiso, oferece aos participantes a experiência de explorar o potencial de diversas ferramentas para pensar as diferentes audiências desde a etapa de desenvolvimento de seus projetos, ampliando a abordagem clássica de marketing e de distribuição. Os projetos selecionados são parte da Incubadora Paradiso ou da Rede Paradiso de Talentos, programas do Projeto Paradiso, que também é patrocinador do BrLab.

A direção e coordenação pedagógica do evento é do produtor Rafael Sampaio, e os projetos selecionados todo ano recebem consultorias de palestrantes e convidados nacionais e internacionais envolvidos em conteúdos e reuniões de negócios que compõem a intensa programação do laboratório. Os projetos terão consultorias e encontros com mais de 30 convidados de diferentes países, além de profissionais do próprio mercado brasileiro, em atividades de formação e rodadas de negócios.

Após as rodadas de negócios promovidas ao final do evento, os projetos participantes podem receber prêmios oferecidos por empresas e instituições parceiras do BrLab como a Vitrine Filmes, Cesnik, Quintino & Salinas, Projeto Paradiso, Torino Film Lab, PopUp Residency, Cinéma en Développement, entre outras.

Além do evento principal em São Paulo entre os dias 16 e 23 de novembro, neste ano, o BrLab também realizará atividades em outros estados. Nos dias 14 e 15 de novembro promoverá palestras no Rio Grande do Sul, em parceria como FRAPA na cidade de Porto Alegre e, em parceria com a Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso, promoverá um novo espaço a ser anunciado no Rio Grande do Norte para os projetos em etapa de montagem dentro do programa BrLab Rough Cut.

As atividades têm patrocínio do Projeto Paradiso, do Programa Ibermedia, da Spcine e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, além de diversos outros apoiadores e parceiros fundamentais para sua realização, listados a seguir.

Confira a lista dos selecionados para o BrLab Features 2023:

El Último Rey (Peru) – Vencedor do Prêmio BrLab no Open Doors do Festival de Cinema de Locarno – com direção de Victor Checa e produção de Jimena Hospina. Empresa produtora: Pierrot Films;

Engole o Choro (São Paulo/SP), com direção de Fabio Rodrigo e produção de Amanda Pó. Empresa produtora: Alento;

Infantaria (Maceió-AL), com direção de Laís Santos Araújo e produção de Pedro Krull. Empresa produtora: Aguda Cinema;

Jéssica (Rio de Janeiro/RJ), com direção de Tuanny Medeiros e produção de Laís Diel. Empresa produtora: Reduto Filmes;

La Mujer Extraña (Bolívia), com direção de Martín Boulocq e produção de Andrea Camponovo. Empresa produtora: CQ Films;

Liga das Estrelas (Brasilia), com direção de Iberê Carvalho, roteiro de Renata Mizhari e produção de Marina Torre. Empresa produtora: Pavirada Filmes;

Los Pájaros (Colombia), com direção de Fabian Hernández e produção de Manuel Ruiz. Empresa produtora: Medio de Contención Producciones;

Memórias do Olvido (Rio de Janeiro/RJ), com direção de Yasser Socarrás González e produção de Ana Leticia Leite. Empresa produtora: Conspiração;

Ñusta (Ecuador), com direção de Christian Rojas e produção de Daniela Fuentes Moncada. Empresa produtora: Epopeya S.A.;

Otra Vez Malena (Cuba) – Vencedor do Prêmio BrLab Cinéma en Développement/Cine en Desarollo, como parte da 35ª. Edição do Cinélatino Rencontres de Toulose – com direção e roteiro de Lisandra López Fabé e produção de Claudia Figueredo;

Relatório Porão dos Botos (Belém/PA), com direção de Beatriz Bezerra Morbach, roteiro de Beatriz Bezerra Morbach e Felipe Bruno Silva da Cruz, e produção de Débora Mácola Mcdowell de Oliveira. Empresa produtora: Muamba Estúdio;

Todo Esto Eran Mangas (Colombia) – Vencedor do Prêmio BrLab no Bogotá Audiovisual Market (BAM) – com direção de Daniela Abad e produção de Mirlanda Torres Zapata. Empresa produtora: La Selva Cine;

Um Casamento (São Paulo/SP), com direção de Maíra Buhler, roteiro de Ugisé Kalapalo e produção de André Sobral. Empresa produtora: Abrolhos Filmes.

Lista de selecionados para o BrLab Audience Design 2023:

Borda do Mundo, direção de Jo Serfaty, roteiro Jo Serfaty e Guilherme Zanella, produção de Clarissa Guarilha. Empresa produtora: Arissas Filme;

Corações Solitários, direção de Caru Alves de Souza, roteiro de Caru Alves de Souza e Josefina Trotta e produção de Rafaella Costa. Empresa produtora: Manjericão Filmes;

Eu Roubei a Chuva por Amor, direção de Rafael Assunção, roteiro de Rafael Assunção e produção de Tiê Villares. Empresa produtora: Volta Filmes;

Talismã, direção de Thaís Fujinaga, roteiro de Thaís Fujinaga e Fernanda Chicolet e produção de Jessica Luz e Paola Wink. Empresa produtora: Vulcana Cinema;

Yellowcake, roteiro de Celina Ximenes e Larissa Estevam.

A comissão de avaliação e seleção do 13º BrLab Features foi formada pela curadora e distribuidora Talita Arruda; pela roteirista, diretora e produtora Fernanda De Capua; pela curadora, cineasta e produtora Flavia Candida; e pelo diretor do BrLab e produtor Rafael Sampaio.

Diversos filmes que participaram do BrLab são lançados a cada ano. Em 2023, por exemplo, estiveram presentes no Festival de Cannes dois projetos que participaram do BrLab. O filme “Légua” (dir. Filipa Reis e João Miller Guerra), fez parte da seleção Quinzaine des Cinéastes, seção paralela do Festival. Em 2017, o filme participou da 7ª edição do BrLab Features, no início do seu desenvolvimento. Já o longa “Levante” (dir. Lillah Halla), que participou do BrLab Features em 2015 e do BrLab Rough Cut em 2022, além de ter sido selecionado para a Semana da Crítica de Cannes, ainda recebeu o prêmio de “Melhor Filme de Estreia” pela Fipresci.

O BrLab é um projeto realizado pela Klaxon Cultura Audioviusal graças ao patrocínio do Projeto Paradiso, da Spcine e da Secretaria de Cultura Municipal de São Paulo, e do Programa Ibermedia. Tem apoio master da Vitrine Filmes, do selo Manequim, e da Embaixada da França no Brasil e apoio da Cinemateca Brasileira, Sociedade Amigos da Cinemateca, FRAPA, Cesnik, Quintino & Salinas/ FV Advogados, e Heco Produções. Conta ainda com a parceria dos programas Industry Academy e Open Doors do Festival de Locarno, do Torino Film Lab, do Cinéma en Développement do Festival de Toulouse, da PopUp Film Residency, do EAVE – European Audiovisual Entrepeneurs, do ComKids, e do Bogotá Audiovisual Market. Tem a colaboração institucional da ABRA, da APAN, da API, da BRAVI, da Brazilian Content, do Programa Cinema do Brasil e do SIAESP – Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo e conta com apoio de divulgação da LatAm Cinema, Imprensa Mahon e Revista de Cinema. Realização da Klaxon Cultura Audiovisual.