MIS realiza sessão gratuita de “A Garota da Agulha”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

No dia 8 de abril, às 19h, em parceria com a Mubi, o MIS exibe o filme dinamarquês “A Garota da Agulha”, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024 e na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Após a sessão, que faz parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise, será realizado um debate com a participação do professor e crítico de cinema Humberto Pereira da Silva e da psicóloga Helena Cunha Di Ciero, com mediação de Luciana Saddi.

Na trama, que se passa em Copenhague, no pós-Primeira Guerra Mundial, Karoline (Vic Carmen Sonne), uma jovem grávida que perde o emprego, procura ajuda de Dagmar (Trine Dyrholm), uma mulher que administra uma agência de adoção clandestina. Aos poucos, Karoline descobre que Dagmar está envolvida em atividades sombrias, incluindo o assassinato de bebês. Conforme ela se aprofunda no esquema, a verdade aterrorizante sobre o destino das crianças vem à tona.

O Ciclo de Cinema e Psicanálise, programa mensal do MIS, é realizado em parceria com a Folha de S.Paulo e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), e apresenta um bate-papo após o filme, sempre mediado por Luciana Saddi, coordenadora do Programa de Cinema e Psicanálise da Diretoria de Cultura da SBPSP. A temporada de 2025 do Ciclo tem parceria com a O2 Filmes, e a transmissão ao vivo do bate-papo pode ser vista no canal oficial do MIS no YouTube.

Ciclo de Cinema e Psicanálise – “A Garota da Agulha”

Data: 8 de abril, às 19h

Local: Auditório MIS (Museu da Imagem e do Som) – Avenida Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo/SP

Ingresso: gratuito (retirada de ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: 16 anos