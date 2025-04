“O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, terá estreia mundial na Competição Oficial do Festival de Cannes

Foto © Victor Jucá

O filme brasileiro “O Agente Secreto”, sexto longa-metragem do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, integra a Seleção Oficial da 78ª edição do Festival de Cannes, que ocorre de 13 a 24 de maio, na França. Com Wagner Moura como protagonista, a produção terá a sua première mundial na Competição Oficial de Cannes, cuja seleção foi anunciada pelo diretor artístico do festival, Thierry Frémaux, e pela presidente do festival, Iris Knobloch, na manhã desta quinta-feira, numa coletiva de imprensa em Paris. Este é o terceiro filme do roteirista e diretor Kleber Mendonça Filho selecionado para disputar a Palma de Ouro, o prêmio máximo do festival. Os outros dois foram “Aquarius” (2016) e “Bacurau” (2019).

“O Agente Secreto” é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. O elenco conta ainda com Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho, Edilson Filho, entre outros. O filme é uma coprodução Brasil (CinemaScópio Produções), França (MK Productions), Holanda (Lemming) e Alemanha (One Two Films) e terá distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

O longa-metragem marca a primeira colaboração de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. As filmagens ocorreram em junho, julho e agosto de 2024, no Recife, Brasília e em São Paulo. O trabalho de montagem foi realizado durante oito meses por Eduardo Serrano (“Aquarius”, “Bacurau”) e Matheus Farias (“Retratos Fantasmas”).

“O Agente Secreto” é o quinto filme de Kleber Mendonça Filho no Festival de Cannes. Há 20 anos, em maio de 2005, o curta-metragem “Vinil Verde” foi selecionado para a mostra paralela Quinzena dos Realizadores (atualmente a Quinzena de Cineastas). Naquela época, Kleber ainda frequentava Cannes mais como crítico de cinema do que cineasta. “Vinil Verde” permanece como um dos curtas-metragens mais vistos e discutidos do cinema brasileiro.

Kleber Mendonça Filho teve mais quatro filmes em Cannes, estreou na competição em 2016 com o longa-metragem “Aquarius”, voltou à competição em 2019 com “Bacurau” (codirigido por Juliano Dornelles) e há dois anos apresentou “Retratos Fantasmas”, em Sessão Especial, na Seleção Oficial.